Hans Zimmer Budapesten koncertezik 2022-ben Hans Zimmer Budapest 2022 - Budapest is bekerült Hans Zimmer európai turnéjának helyszínei közé – jelentette be a Semmel Concerts és RCI Global.



Az Oscar-, Grammy-, és Golden Globe díjas zeneszerző 2022. március 03. napján ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában. A "Hans Zimmer Live - Europe Tour" koncertshow alatt zenekar és kórus is csatlakozik hozzá, így egyedülálló hangzásvilággal szólaltatják meg a rajongók kedvenc filmslágereit és a zeneszerző újabb kompozícióit is. A koronavírus előtti világkörüli turnéján több mint 1 millió rajongót vonzott be az arénákba, stadionokba és szabadtéri helyszínekre a “Hans Zimmer Live” turné. A pandémia miatti kényszerszünet után bejelentették: 2022 februárjában egy európai túrné keretében tér vissza a színpadra az Oscar-, Grammy-, és Golden Globe díjas zeneszerző. Jó hír, hogy magyarok is személyesen láthatják Hollywood legkeresettebb filmzeneszerzőjének koncertshowját. Új műsorában nemcsak a rajongók kedvenc filmjeinek slágerdalait elevenítik fel, hanem újabb kompozíciók kerülnek terítékre, ezenfelül, Zimmer ritkán játszott darabokat is előad. A szervezők azt ígérik, 2022-ben a közönség egy kimondottan pazar előadás-sorozatra számíthat. Zimmer előző műsora, a “Hans Zimmer Live”, amely 2014-2019 között zajlott, úgy a közönséget mint a kritikusokat egyaránt meglepte. A filmzenei maestro helyett Zimmer zenész és műsorvezető szerepében lépett színpadra, egy orkesztra, zenekar és kórus társaságában, biztosítva a közönség számára a hőn áhított filmzenékbe való teljes belemerülést. Hans Zimmer, a zeneszerző Hans Zimmer korunk legismertebb és legbefolyásosabb filmzenéinek az alkotója. A zeneszerző- aki 2018-ban, pályája 11. Oscar jelölését kapta Christofer Nolan kasszasikerének, a Dunkirk-nek a filmezenéjéért- újrafogalmazva a filmzene élő előadásmódját. Hans Zimmer több mint 200 zenei projekt alkotója, amely összesen, több mint 28 millió dollárt hozott a mozipénztárakba a világ különböző részein. Zimmert eddig Oscar díjjal, két Golden Globes-al, három Grammy-vel, Amerikai Zenei díjjal, és Tony díjjal tüntették ki. Az utóbbi években, Zimmer munkájának a fénypontjai a következők: Widows (Özvegyek), amely ismét összehozta a zeneszerzőt Steve McQueen filmrendezővel, akivel korábban már dolgoztak együtt, a kritikusok által is nagyra tartott, a 12 év rabszolgaság című filmen; a Szárnyas Fejvadász 2049 filmezéje, amelyet Benjamin Wallfisch-el közösen szerzett és Grammy, BAFTA és Critics’ Choice jelöléseket kapott, illetve Christofer Nolan, Dunkirk című filmzenéjét is Zimmer szerezte, amelyet Oscar díjra, Grammy díjra¸Golden Globe díjra, BAFTA díjra, és Critics’ Choice díjra jelöltek. Zimmer további figyelemre méltó eredményei közé tartozik a Gladiátor, az Őrület határán, Lesz még így se, az Esőember, a Sötét Lovag-trilógia, az Inception, a Thelma és Louise, a Black Hawk Down és az Utolsó szamuráj. Legfrissebb munkájáért, az Oroszlánkirály előszereplős remake-jéért, Zimmer Grammy jelölést kapott a legjobb vizuális média filmzenéjért. A 2019, július 19-én, Disney által kiadott film 1.7 milliárd dollár feletti bevételt hozott. Jövőbeli tervei között szerepel a Warner Bros. kiadásában: a Wonder Women 1984 illetve a Dune, az MGM kiadásában, a legújabb James Bond film: Nincs idő meghalni, illetve a Paramount kiadásában, A Spongyabob film: Sponge ont he Run és Top Gun:Maverick.

Jegyek elővételben kaphatók - Hans Zimmer Budapest 2022 jegyek [2021.06.03.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu