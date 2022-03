Most van itt a perc - megérkezett Bokor MaRIAnna új dala Bokor MaRIAnna új dallal rukkolt elő „Most van itt a perc” címmel. A napokban debütált a nótához készült klip, amiben RIA a sztori szerint felszolgálóból énekesnővé avanzsál.



Ria, mi történt Veled, hogyan lesz egy pincérnőből előadó? Legújabb videóklipem alapkoncepcióját a dalszöveg adta, sosem voltam pincérnő, csak azt szerettük volna megmutatni, hogy az ember legyen önmaga, azt csinálja, amit a szíve diktál és ahhoz, hogy ezt elkezdje, nincs mire várni! A „Most van itt a perc" erre utal? Bizonyára sokan vagyunk úgy, hogy nem merünk valamit megtenni, amit szeretnénk, egyre csak halogatjuk a dolgokat, várunk valamire, majd ha ez lesz, vagy az lesz, pedig csak a most van, csak ez a pillanat van, hogy lépjünk. A dalszöveget ezúttal Te írtad, mi ihlette a szerzeményt? Én mindig is énekeltem, gyerekkoromtól kezdve ez a mániám, zenész dinasztiából származom. Amióta az eszemet tudom énekelek és fellépek különböző zenekarokkal, külföldi sztárok dalait adtam elő, később saját dalaim is lettek, tehetségkutatókban próbáltam ki magam, majd albumot jelentettem meg, egyszóval igyekeztem építeni a karrierem. Nyilván mindenki életében vannak csüggedtebb, „üres járat" időszakok, mint például globális méretekben a tavalyi év… Valamelyik reggel úgy pattantam ki az ágyból, hogy újult erővel igenis megyek tovább a céljaim felé, mert most van itt a perc a cselekvésre. Kikkel dolgoztál a dalon és a klipen? Őket is magával ragadta a szenvedélyed? Már többször dolgoztunk együtt az alkotókkal, a zenét Kulcsár Attila szerezte, a klipet a LeHo csinálta. Mindketten jól ismernek engem és azt, hogyan dolgozom, örömmel és lendülettel vetették bele magukat a közös munkába. Remélem, a lelkesedésünk a kedves nézőkre és hallgatókra is átragad! Mik a tervek, hogyan ragasztjátok át a lelkesedést? Klip bemutató klub koncert hamarosan a klip forgatás helyszínén! És persze az év folyamán szeretnénk minél többet játszani a zenekarommal országszerte. [2022.03.18.]