Etyeki Piknik 2021 - infok, programok Szeptember 4-5-én jön az újabb Etyeki Piknik Szeptember 4-5-én az Őszi Etyeki Piknik Light-tal és Sajtmustrával újra megtelik az etyeki Gasztrosétány! Végre ismét meg lehet kóstolni a helyi ízeket, borokat és pezsgőket és ejtőzni a szőlősorok között.



Mit is jelent a Light Piknik? Az egyes pincék, vendégváróhelyek összehangolt nyitvatartását, a pincék önállóan gondoskodnak a saját helyszínükön a szabadtéri létszámkorlátról.



Egész hétvégén nemes italokkal, ízes gasztronómiával várják az érdeklődőket, lesz bor- és pezsgőkóstolás, sonkák, sajtok, szörpök és lekvárok kézműves házi sütemények és megannyi finomság. Különlegesség, hogy a Piknik keretein belül rendezik meg a Sajtmustrát, amelynek köszönhetően az ország legjobb sajtosai jönnek el a Gasztrosétányra, külön érdemes lesz az ő „utcájukat" is végigkóstolni. Bővebb - Etyeki piknik 2021 [2021.08.30.]