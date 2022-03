Megérkezett a Slowmesh zenekar újdonsága Új klippel jelentkezett a budapesti SLOWMESH zenekar. A legutóbbi, 'Isolate' című nagylemezük egyik legpörgősebb dalához, az 'Up to You'-hoz forgattak videót a srácok. "Igaz, hogy az album már több, mint egy éve jött ki, de úgy gondoltuk, ez a dal túl jó ahhoz, hogy ne kapjon még egy kis rivaldafényt." - vallja Süle Tamás, a zenekar gitárosa.



Az 'Up to You' klipje két változatban került a nyilvánosság elé. Ezzel a zenekar a közösségi média képmutatására szeretné felhívni a figyelmet. Az egyik verzió csak az instagramra került fel, és ebben a vágásban a srácok ünnepelt sztárként csillognak, rengeteg glamúr-effekt van rajtuk. A másik változat - ami a videómegosztóra került fel - viszont kendőzetlenül megmutatja a magánéleti gondokat és a munkahelyi stressz pillanatait is.



Szabó Dávid, a zenekar énekese így mesél a koncepcióról:

"A közösségi médiában megfigyelhető, hogy hamis képet alakítunk ki magunkról. Egy kicsit mindig szépítünk a valóságon, effekteket használunk, tökéletesítjük az eredeti állapotot. Ennek a jelenségnek az árnyoldalaira szeretnénk rámutatni ebben a kisfilmben, és egyúttal arra biztatunk mindenkit, hogy hagyja az effekteket és legyen önmaga!"



A klipet Bánáti Tamás és Bánhegyi Tamás (TomaPictures) rendezte és fényképezte, akikkel a srácok már többször dolgoztak együtt.



(A klip az NKA támogatásával készült) [2022.03.22.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu