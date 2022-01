Mangalica fesztivál 2022 Budapesten és Debrecenben - hasznos infok itt! Jön a Mangalica fesztivál 2022 Budapesten és Debrecenben. Mangalica fesztivál 2022 Budapesten Budapesti Mangalica Fesztivál 2022. március 18-20. Az ingyenesen látogatható rendezvény igazi értéke egyfajta fair trade mozgalom beindítása. A kilátogató érdeklődő közvetlenül találkozhat az ország minden pontjáról érkező tenyésztővel és őstermelővel, sok esetben attól veszi meg a terméket, aki maga állította elő, így a kereskedelmi láncok kiiktatásával mindenki jobban jár. A vásárló nem kap hamisítványt, csak a Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete (MOE) által ellenőrzött állományból kikerült végtermék lehet jelen a rendezvényen, mely szakmai felügyeletét az egyesület garantálja. A mangalica termékek mellett kiváló magyar portékákkal, nagyszerű zenekarokkal, gyerekprogramokkal, élőállat kiállítással, helyben sült mangalica ételekkel, egészben sült malaccal, kiváló borokkal és pálinkákkal, valamint Budapesten az elmaradhatatlan főzőversennyel várjuk az érdeklődőket. Meggyőződésünk, hogy az eddigi siker folytatódik és még szélesebb körben lesznek ismertek a hazai mangalica tenyésztők és az általuk elkészített finomságok. Mert, hogy a mangalica termékek finomak azt senki nem vitatja. Mangalica fesztivál 2022 Debrecenen



2022. február 25-27. között rendezik meg a Debreceni Mangalica Fesztivált a Nagytemplom előtti Kossuth téren.

A kilátogató vendégek főként a megjelenő, kiváló minőségi termékek miatt jönnek a fesztiválra, de a megfelelő szórakozásért egész napos színpadi műsorral készülünk. Napközben a fesztivál hangulatához illeszkedő népzenei programok, vásári komédia, gasztro bemutatók. A fesztiválok egyik legnépszerűbb pontja általában az élőállat kiállítás, ideiglenesen felépített karámokba költözik a három fajtából (szőke-vörös- fecskehasú) 3-3 példány és egy anyakoca malacokkal. A tenyésztők, kistermelők mellett minden alkalommal lehetőséget kapnak magyar kézműves termékek készítői, iparművészei a bemutatkozásra, a rendezvényen belüli kézműves utcában. A helyben sült egész malac mellett a kilátogató vendégek egyéb frissen készült mangalica ételek közül válogathatnak. A klasszikus (hurka, kolbász, tarja, hagymásvér…stb) ételek mellett a legmodernebb technológiával rendelkező food truckokban mangalica street food azaz könnyen, gyorsan, akár kézből is fogyasztható mangalica menü is készül. 2022-ben is lesz élőállat kiállítás, ideiglenesen felépített karámokba költözik a három fajtából (szőke-vörös- fecskehasú) 1-1 család és egy koca malacokkal. A tenyésztők, kistermelők mellett minden alkalommal lehetőséget kapnak magyar kézműves termékek készítői, iparművészei a bemutatkozásra, a rendezvényen belüli kézműves utcában. [2022.01.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu