Gratuláluink! A Legjobb életrajzi film lett Szirtes Tamás film-szín-játékáta A New York-i Oniros Film Awards a Legjobb életrajzi film kategóriában díjazta a Madách Színház film-szín-játékát. Az Oniros Film Awards – New York IMDB kvalifikált fesztivál, amely havonta jutalmaz több kategóriában. Júliusban a döntőbe jutott a Madách Színház két film-szín-játéka is: az Elfogyni az ölelésben – Ady Endre szerelmei című alkotás, valamint A két egyetlen című, Karinthy Frigyesről és szerelmeiről szóló filmje, Szirtes Tamás rendezésében. A The Two One-and-Onlys (A két egyetlen) című alkotás a „Legjobb életrajzi film” díját nyerte el. A film szereplői: Fekete Ernő, Jordán Adél és Fekete Réka Thália, a forgatókönyvet Fráter Zoltán írta. A Madách Színház 2021-ben indította el Írók-sorsok-szerelmek című sorozatát, amely nagy magyar írók és költők életét és szerelmeit dolgozza fel, ezzel tisztelegve a magyar irodalom legnagyobbjai előtt. A színház a koronavírus-járvány idején a magyar színházak közt elsőként készített online előadásokat, hamarosan pedig egy teljes tévéstúdió felépítésére is sor került, amely a legmodernebb igényeknek megfelelően tökéletesen alkalmas a tervezett irodalmi témájú filmek forgatására. Új műfaj is született: a színházi előadások és a tévéfilmek sajátosságait ötvöző film-szín-játék®. A művek a Madách Színház honlapján, a Madách365Videótárban tekinthetők meg. A Madách Színház a Közművelődés, Közoktatás és az Országimázs építésének elkötelezett támogatója. Ezért film-szín-játékainkat iskolák, könyvtárak és külföldi magyar kulturális intézetek részére ingyen rendelkezésre bocsátjuk, ennek részletei szintén a honlapunkon olvashatók. Programunknak köszönhetően az ország több tucat iskolájában, közkönyvtáraiban több ezer nézője volt már filmjeinknek, a Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ jóvoltából pedig Kínától Kanadáig nagy számban láthatták már alkotásainkat magyar anyanyelvű és külföldi nézők.



Madách Színház [2022.08.23.] Megosztom: