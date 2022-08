Szeptemberben több helyszínen is fellép a Liszt Ferenc Kamarazenekar Szeptemberben több helyszínen is fellép a Liszt Ferenc Kamarazenekar, amely megalakulásának 60. évfordulója alkalmából két, egymást követő bérletet is meghirdet. Az együttes csütörtökön az I. Távol-Keleti Komolyzenei Fesztivál nyitóhangversenyén a Magyar Zene Házában, két nappal később a Pozsonyi Pikniken játszik. Szeptember 10-én Szentendrén, a Keresztelő Szent János-templomban a Nyitott Templomok Hétvégéjén a zenekar tagjai, Horváth Róbert, Kovács Attila (hegedű), Németh-Izsák Ilona (brácsa) és Lukácsházi György (cselló) Händel, Vivaldi, Haydn, Mozart, Boccherini, Toselli és Weiner műveiből összeállított műsorral várják a közönséget - közölte a zenekar kedden az MTI-vel. Az együttes 2023 márciusában ünnepli megalakulásának 60. évfordulóját. Ebből az alkalomból a 2022/23-as évadra két, egymást követő bérletet hirdet meg négy-négy koncerttel.



A Zeneakadémia-bérletben elsőként október 1-jén, a zene világnapján Várdai István csellóművésszel két Haydn-remekművet és Beethoven monumentális Eroica-szimfóniáját szólaltatják meg. A második koncerten a Kis éji zene is felcsendül, és először lép fel Budapesten az együttes angol vendége, Benjamin Grosvenor zongoraművész. A december 4-ei koncerten Prokofjev, Hartmann és Beethoven alkotásai szólalnak meg Liza Ferschtman hegedűművész és Pablo Barragán klarinétművész közreműködésével. A sorozat záró estjén Emmanuel Pahud fuvolaművész lép színpadra, ezzel a koncerttel kezdi a zenekar a megalakulásának 60. évfordulóját ünneplő kiemelt rendezvények sorát.



Az együttes új bérletében 2023 februártól májusig három koncert a Zeneakadémián és egy hangverseny a Müpában várja a közönséget. MTI [2022.08.31.]