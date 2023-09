Megérkezett a NaDa instrumentális újdonsága: íme a Lifetime Elkészült Nagy Zsolt (dob) és Dán Attila 'Dányec' (gitár) által alkotott NaDa második dala, az instrumentális Lifetime.

A Back To The Roots dal után, itt van a Lifetime című daluk, ami egy visszafogottabb, dallamosabb oldalát mutatja meg a formációnak. „Már a kezdő ötlet alapján érződött, hogy ez egy teljesen más dal lesz mint az előző. Arra törekedtünk, hogy egy "nyugisabb" dal szülessen.

Maga a dal felépítése, ritmusvilága végig változó. Olyan, mint egy utazás, mint egy életút. Megszületünk, elindulunk a magunk útján, hol fent, hol lent vagyunk, majd eljön az elmúlás ideje. Mindezt egy instrumentális dalon belül nehéz átadni, mégis elégedettek vagyunk a végeredménnyel. Készült egy videó is dalhoz, ami hozzásegít a remélt végeredményhez. Már dolgozunk a következő dalunkon, melyet ősz végére szeretnénk kihozni" - mesélték a fiúk. [2023.09.18.]

