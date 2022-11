Új időszámítás a Beatles történelemben és egy különleges koncert Nem sokkal több, mint egy hete, október végén a Beatles háza táján ismét felpezsdült az élet. A Beatles rajongók által várt Revolver című nagylemez egy különleges újra kiadást ért meg. A zenetörténelem egyik első pszichedelikus albumát a még élő két Beatle, Paul McCartney és Ringo Starr jóváhagyásával, a kornak megfelelően mesterséges intelligencia segítségével az alkotók újra keverték a mai igényekhez igazodva, így új időszámítás kezdődött a Beatles életében. Az új kiadvány díszdobozos változatban elérhető, amin olyan soha nem hallott felvételek is hallhatók, amik hűen illusztrálják a legendás nagylemez születésének folyamatát. A The Bits 10 éves jubileumához közeledve egy különleges koncerten játssza el a Rubber Soul és a fent említett Revolver nagylemezek minden egyes dalát (George Harrison ezt a két albumot egy spirituális dupla albumnak tekintette). A koncert nem csak azért különleges, mert különleges dalok hangzanak majd el élőben, hanem azért is, mert a négy Beatles rajongó zenész egy olyan vállalkozásba vágta a fejszéjét, amit még senki nem csinált. Ugyan nem a magyar zenekar lesz az első, akik a teljes Revolver lemezt előadják élőben, erre a holland The Analogues már vállalkozott, de ott egy 7-9 tagú állandó zenekar volt további kiegészítő zenészekkel a színpadon. A The Bits lesz az első, akik mindössze 4 zenésszel adják elő ugyanezeket a dalokat, ami egy igazi kihívás! "Hatalmas élmény volt meghallgatni az újra kevert Revolver albumot. Zenész füllel végighallgatva olyan új részletek bukkantak elő a dalokban, amit mindeddig nem lehetett hallani az immár 60 éves hangtechnika miatt, amivel akkor rögzítették és keverték ezeket a dalokat. Amikor megálmodtuk a saját különleges koncertünket még nem tudtuk, hogy mikor lesz elérhető az új Revolver album de nagyon örülünk, hogy ez nagyjából egy időbe esett és így nagy sikert sugall" - Derecskei Zsolt zenekarvezető, The Bits A koncertre Budapest egyik legpatinásabb klubjában, az idén 10 éves Muzikumban kerül sor november 19-én este 8 órai kezdettel. Érdemes a zenekar közösségi csatornáit és honlapját is figyelni mert a koncertet megelőzően egy meglepetéssel is készülnek, aminek minden bizonnyal mindenki örül majd, aki részt szeretne venni ezen a rendhagyó eseményen. [2022.11.09.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje magán kölcsön ajánlat (Email: mariakovac szolgáltatás [2022.11.08.]

