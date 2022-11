A kultúraközvetítés dimenziói - Konferencia a Magyar Zene Házában A kultúraközvetítés dimenziói címmel kétnapos konferenciát rendez a Magyar Zene Házában csütörtökön és pénteken a Magyar Fesztivál Szövetség és a PajtaKult csapata. A rendezvény helyszínéhez igazodva ezúttal olyan témák kerülnek fókuszba, mint a zenei- és fesztiválpiac aktuális kérdései, illetve a Kárpát-medencei Kultúrpajták és Tündérkertek hálózata - közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.

Mint hozzátették, a konferencia programja a kulturális diplomáciától a közösségépítésig, a pályázati lehetőségektől a forrásteremtésig számos további, aktuális témát felölel, az előadások mellett vezetett szakmai beszélgetések formájában is.



A komplex programra az egész Kárpát-medencéből várnak fesztiválokat szervező és közösségi tereket működtető szakembereket éppúgy, mint nem szakmabéli érdeklődőket. A résztvevők megismerhetik a Magyar Zene Háza olyan különlegességeit, mint a Hangdóm vagy a Hangdimenziók című interaktív kiállítás.



Az konferenciát Batta András zenetörténész, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatója nyitja meg, majd a Kárpát-medencei Kultúrpajták és Tündérkertek hálózat megálmodói, művészek és neves kulturális szakemberek bemutatják a komplex projektet több panelben, számos perspektívából.



A konferencia keretében lehetőség nyílik az elérhető pályázati források ismertetésére, valamint pályázati konzultációra az NKA munkatársaival és pályázatíró szakértővel. A program külön figyelmet fordít a fesztiválpiac aktuális kérdéseire - szervezői, támogatói és művész oldalról egyaránt -, a kultúrdiplomácia lehetőségeire és kihívásaira, de szó lesz a kulturális terek építészeti koncepcióiról is.



Pénteken kerül sor a Magyar Fesztivál Szövetség Fesztiválminősítő programjának keretei között a 2022-ben minősített fesztiválok okleveleinek átadására, valamint a szövetség tagozatainak párhuzamos műhelyprogramjaira is. Aznap a média és kommunikációs csatornák is fókuszba kerülnek, valamint a kistelepülési kulturális piac kihívásairól is szó lesz.



A szervezők igyekeznek teret engedni olyan különleges eseményeknek is, mint az Együtt/Működünk - kártyajáték az értékalapú együttműködések fejlesztésére című workshop, ahol a résztvevők saját csapataik fejlesztésére tanulhatnak új technikákat.

Az eseményen olyan neves szakemberek és ismert művészek adnak elő, mint Szarvas József színművész, Lovasi András zenész, Gőz László zenész, a Budapest Music Center tulajdonosa, Hegyi Anita, a Kulturális és Innovációs Minisztérium Kulturális Diplomáciai Főosztályának vezetője, Liber Endre, a Halmos Béla Program kollégiumának vezetője, Sándor Cecília kulturális antropológus, a Kultúrpajta és Tündérkert hálózat szakmai vezetője, Horváth László, a Pajtakult kulturális igazgatója, Borsa Kata, a Fesztiválszövetség elnöke, valamint Mezei Dániel médiaszakember, az esemény házigazdája - emelték ki a szervezők. MTI [2022.11.15.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2022.11.13.]

Hitelajánlat sürgős egyén között kotta [2022.11.12.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu