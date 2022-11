Kivételes alkotást készített Weiler Péter a 6. Magyar Klipszemlére Mindig mást látunk, ahogy forgatjuk Weiler Péter új művét, amihez még NFT animáció is készült. Ilyen egyedülálló díj még nem készült Magyarországon Kivételes alkotást készített Weiler Péter a 6. Magyar Klipszemlére, ahol 16 kategóriában díjazták a legjobb zenei videókat. Az eredmény egy olyan szoborszerű objektum lett, ami minden szögből másként mutatja magát.



Nemrég hatodik alkalommal rendezték meg a Magyar Klipszemlét: az Akvárium Klubban a beérkezett 644 klipből 16 kategóriában díjazták az elmúlt év legmenőbb alkotásait.



Weiler Péter képzőművész az utóbbi időszakban rendszeresen részt vett a sokakat érintő összművészeti rendezvényen, de mostanáig csak érdeklődőként, hiszen a zene és a videó területén közvetlenül nem érdekelt. Idén viszont az Absolut felkérésére belépési pont nyílt számára a szereplésre is, ugyanis ő készíthette el a Spirit of Togetherness különdíjat.



„Izgalmas feladat volt ez, hiszen ezt az életérzést próbáltam életre kelteni egy megfogható, szoborszerű, három dimenziós objektum formájában. Itt jött az ötlet, hogy kiválasztok egy kockát a djíazott videóból, mi leginkább tükrözi a színességet. Ezt aztán még több színre bontottam, majd hat különböző üveglemezre leválasztotta. Így ahogy forgatjuk a díjat, mindig mást látunk, attól függően, hogy milyen szögből, milyen távolról nézzük” – mesélt a munkafolyamatról.



Hozzátette, szimbolikus jelentése is van a műalkotásnak, hiszen az életben is minél közelebb vagyunk a valósághoz, annál kevésbé látjuk reálisan, de ha máshogy, máshonnan nézzük, akkor tisztul a kép. Így van ez a díj esetében is, hiszen ha távolabbról vizsgáljuk, jobban összeáll a fotó.



„Ahhoz, hogy ezt a világot megismerjük, és azt, amit látunk el is fogadjuk, nem elég a felszínen ragadni, meg kell ismerni a részleteket. A műalkotással is erre szerettem volna rámutatni” – magyarázta.



Kérdésre válaszolva elárulta, rengeteg ötletelés, tervezés és megoldáskeresés előzte meg a fizikai munkát, hiszen korábban soha nem készített ő sem ehhez hasonló tárgyat, éppen ezért komoly kihívást is jelentett a számára. Megjegyezte, a beton befoglaló négyzet súlyából és minőségéből fakadóan is az örökkévalóságnak készült, ebben pedig kolléganője volt a segítségére.



A műtárgyat egy NFT animáció is kiegészíti, így a díjazott művészek a fizikai díj mellett egy virtuálisat is átvehettek. Érdekesség, hogy Weiler Péter volt az első alkotó, aki kriptovalutáért NFT-t értékesített 2021-ben.



Az Absolut Spirit of Togetherness különdíját a Melodráma videóklip alkotói, Kristoaf, Lil Frakk, Hundred Sins és a klip rendezője, Büki Balázs vehették át. A márka idén ezzel az átfogó együttműködéssel mutatta be a piacon a díjjal azonos nevű, Absolut Spirit of Togetherness limitált kiadású palackját.



[2022.11.18.]

