A Katona József Színház különleges táncdalfesztivállal ünnepli 40. születésnapját Különleges táncdalfesztivállal ünnepli fennállásának 40. évfordulóját a Katona József Színház társulata május 21-én a Budapest Parkban. A különleges, kísérleti előadás a koncert és a színház fúziójából jön létre, amelynek gerincét a Csinibaba című film betétdalai és a hatvanas évek táncdalfesztiváljainak örökzöld slágerei adják - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. A Vajdai Vilmos rendezésében, Schnabel Zita látványtervei alapján megvalósuló élőzenei műsor a hatvanas évek táncdalfesztiváljait játékos koncert-show keretein belül mutatja be. A Katona társulata mellett fellépnek a Parkban gyakran megforduló vendégénekesek, köztük Bagossy Norbert (Bagossy Brothers Company), Beck Zoli (30Y), Fekete Giorgio (Carson Coma), Járai Márk (Halott Pénz), Lábas Viki (Margaret Island), Németh Juci (Budapest Bár), Péterfy Bori (Péterfy Bori & Love Band), Sena Dagadu (Irie Maffia) és Vitáris Iván + Balla Máté (Ivan & The Parazol).



"Régi álmunk, hogy a színházat mint műfajt behozzuk a Budapest Parkba, és a zenerajongó, de a színház világát kevésbé ismerő közönséggel is megszerettessük ezt a művészeti ágat, a mindkét műfajt egyaránt kedvelő vendégeinknek pedig újfajta megközelítést mutassunk be. A zenészek felkérésünkre lelkesen csatlakoztak a projekthez" - idézte Pálffy Andrást, a Budapest Park igazgatóját a közlemény.



Máté Gábor, a Katona József Színház igazgatója kiemelte: szerették volna, hogy a színház 40. évfordulóján művészeik tehetségét és sokoldalúságát minél szélesebb körben, egy eddig ismeretlen terepen is megismerhesse a közönség. "Mindig is fontosnak tartottam, hogy a társulatot folyamatosan érjék új, inspiráló impulzusok, friss energiák, így természetes volt, hogy örömmel fogadtam a javaslatot, ahogy a színészek is. Hálásak vagyunk, hogy a Budapest Park az első perctől nyitottan és lelkesen állt a közös produkció gondolatához és nagyban segíti annak megvalósulását".



Az este gerincét a Csinibaba egyes dalai és a hatvanas évek kultikus táncdalai adják sajátos feldolgozásokban, az Irie Maffiából is ismert Meggyes Ádám által vezetett több mint húszfős kísérőzenekarral. A fúvósokkal, vonósokkal, vokalistákkal és ütősökkel kiegészített zenekar magja: Dési Tamás "Guba" (dob), Szekér Ádám (gitár), Matus Péter (basszusgitár) és Premecz Mátyás (billentyűs hangszerek).



A táncdalfesztiválok miliőjét idéző díszletben verseny fog zajlani: színészek és zenészek küzdenek, hogy elnyerjék a zsűri kegyeit. Ez a laza versenydramaturgia a koncert színháziasságát erősíti. A szőrösszívű és gézengúz zsűri rövid, szarkasztikus megjegyzésekkel értékeli a produkciókat, emellett a küzdőtéren összegyűlt tömeg is támogathatja az előadókat, szurkolhat kedvenceinek, adott esetben szembeszállhat a zsűrivel. Vajdai Vilmos rendező Bíró Bence dramaturggal közösen a táncdalfesztiválok szerkezete alapján építi fel a koncertet sok humorral. MTI [2023.02.22.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje teodora szolgáltatás [2023.02.22.]

Ajánlatok kölcsön pénzt az egyének közöt szolgáltatás [2023.02.21.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu