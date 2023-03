“A nemzetközi turnézás rajta van a bakancslistámon" Interjú Will Brown-nal a Marseille frontemberével Egy nagyon új brit zenekar vagytok, de máris nagy sikereket értetek el az Egyesült-Királyságban. Mit gondolsz, mi az oka annak, hogy ilyen rövid idő alatt lettetek sikeresek és a híretek már hozzánk, Magyarországra is eljutott? Nos, folyamatosan hagyjuk el egyre messzebb a komfortzónánkat és maximálisan elszántak vagyunk a sikerért megtenni mindent. Őszintén azt gondolom, hogy a nagy hajtás, a remek dalok és a sok koncert ezen rengeteget segít. Most készült el a legújabb dalotok, amihez egy különleges klip is készült. Mi ihlette a szerzeményt és miért ilyen kisfilmmel támogattátok meg? Az Only just begun egy olyan párkapcsolatot dolgoz fel, amely már sajnos azelőtt véget ért, hogy igazán beteljesedhetett volna. Pont ezt a komolyabb témát szerettük volna ellensúlyozni a könnyedebb videóklippel, amivel megmutatjuk, hogy egységet alkotunk és azért nem mindig vesszük ám véresen komolyan magunkat…. Az angol turnétok március 3-án indul Sheffield-ben. Milyen programmal készültök? Nagyon izgulunk és kiváló városokban fogunk játszani, ahol máris borzasztóan hálásak vagyunk a rajongóink támogatásáért. Nagyon erősnek érezzük magunkat most zeneileg és a turné során csak jobbak és jobbak leszünk. Lesznek észbontó bulik, ezt ígérhetem! Guildfordban vendégül látjátok az Abbey Road-on is dolgozó Dirty Slippers zenekart Magyarországról. Hogyan ismertétek meg egymást? Lehet, hogy hamarosan Ti is eljöttök hozzánk? Paul, a nagyszerű közös managerünk ismertetett minket össze egymással virtuálisan, személyesen azonban még nem találkoztunk. Nagyon várjuk, hogy találkozzunk velük Guildfordban! A legnagyobb örömmel jönnénk el hozzátok minél hamarabb Magyarországra. A nemzetközi turnézás egyébként rajta van a bakancslistámon, ez az egyik legcsodálatosabb dolog a zenekarozásban. Végezetül, mik az idei terveitek? Készül az új album? Nyáron milyen koncerteken láthatunk Benneteket? Nyáron szeretnénk minél több nagy fesztiválon játszani, előtte Húsvétkor egy EP-t kiadni, melyet egy újabb single követ majd, így minden bizonnyal zsúfolt évünk lesz az idei, amit már alig várok! [2023.03.03.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2023.03.02.]

