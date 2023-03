Érkezik a Csendből Szőtt Hangszőnyeg Csendből Szőtt Hangszőnyeg címmel április másodikán mutatja be a HolddalaNap Zenekar a negyedik nagylemezét Budapesten, a Marczibányi Téri Szabadidő Központban. Az album az elmúlt esztendők tanulságait feldolgozó, gyógyító, felfele tekintő kompozíciók szőttese: a dalok reflektálnak a környezeti válságra, a felborult életritmusra, a betegségre, gyászra, a kapcsolatokban megtapasztalt fájdalmakra és örömökre, a visszahúzódás dilemmáira, a háborúra és az áhított békére. A HolddalaNap Zenekar tagjai a karantén alatt egymást segítették, perui gitárosuk Gulyás Anna énekesnőhöz költözött, és közösen alkottak. A zenekar is összejárt: heti Világ Virág Estekkel, Advent idején napi rendszerességű online koncertekkel igyekeztek közönségükben - és egymásban is - tartani a lelket. Gulyás Anna otthonába befogadott ukrán menekülteket, és az ő elbeszélésük alapján született dal is része a lemez anyagának. - A nagy csend idején, benső csendjeinkben számos új dalunk született: az események feldolgozását segítő, sokszor fájdalmakat tükröző, de gyógyító, vigasztaló, reményt adó kompozíciók – fogalmazott Gulyás Anna. - A dalok végighaladnak életünk kapcsolódási pontjain: oldani, dalfürdőben mosdatni szeretnénk a fájdalmas csomókat; újraszőni életünk szőttesének szálait…

Nyolc muzsikus mély barátságából, egymást hangjaikkal is segítő szövetségéből születtek e bensőséges kompozíciók. Draskóczy Lídia táncház-díjas hegedűsük; Szlama László, a Zeneakadémia ifjú tanára, Junior Prima díjas kobzos-citerásuk, Balogh Guszti, a roma muzsika prominens képviselője a zenekar tagjai: a magyar népzene jeles szakértői. Az ő hagyományismeretük fonódik össze Gulyás Anna énekes-néprajzkutató mesemondó, a Magyar Zene Háza zenepedagógusa rítusokból merített költői világával, s egészül ki Tar Gergely ütősük és Vajdovich Árpád nagybőgősük sokágú szakmai s kulturális tudásával, valamint Alex Torres zseniális perui gitárosuk univerzumával, s most gazdagodik Bolyki Sára énekes briliáns tehetségével. A zenekar zenei világát a magyar és roma népzene hatásai, énektechnikái, tüzes flamencos és balkáni dallamok, keleties ritmusok, virtuóz hangszeres játék autentikus népi hangszereken jellemzi, amelyek együtt alkotnak egy sajátos, ízes, életvidám, ugyanakkor a szövegek által elgondolkodtató, elragadó zenei összességet. A HolddalaNap első albumát a kritika az év legjobb kiadványai közé sorolta, megjelenése után már hazánkat képviselhették a 2015-ös WOMEX-et megelőző Fonó Cafén. Tánc a Mindenséggel albumuk barcelonai bemutatója nyomán a World Music Chart katalán képviselője az év tíz legjobb lemeze közé rangsorolta az albumot. Az Eucharisztikus Kongresszus nyitó estéjén a Bazilika előtt adhattak nagykoncertet. A koncert az NKA Halmos Béla Szakkolégiumának támogatásával valósul meg.



A Szélkiáltó Youtube-linkje:

