No Comment - Tükröt tart új számával Katona Petra Megjelent a Petőfi Zenei Díj nyertes Katona Petra legújabb videóklipje, a „No Comment”! A dalszerző-énekesnő ezzel a számmal szeretné felhívni a figyelmet a közösségi médiában jelenlévő rosszindulatra, amely sok esetben online bántalmazásig fajul. A „No Comment” dalszövege egy fiktív kommentelőt szólít meg, aki saját problémáit és gyengeségeit próbálja elnyomni mások kritizálásával, destruktív hozzászólások formájában. Az énekes-dalszerző eddigi dalaihoz hasonlóan ismét saját tapasztalataiból merített. "Amikor A Dal 2021-ben első saját dalommal már szólóénekesként léptem színpadra, hamar megtapasztalhattam, hogy a nagyobb nyilvánosság több rosszindulatú emberrel is jár, akik általában hangosabbak és vehemensebbek, mint a csendes többség. Az építő kritikának természetesen van helye, de a stílus és az indíttatás nagyon nem mindegy. Kellett idő, amíg rájöttem, hogy a csupán gonoszságból megfogalmazott kommentek nem ellenem irányulnak, hanem az illető a saját belső feszültségét próbálja ezzel másra hárítani.” - mondta el Petra. Pontosan ilyen karaktert alakít a videóklipben Borbély Richárd. A leholegacy által megálmodott alapkoncepció szerint a valóság elől az online térbe menekülő főszereplőt az énekesnő különböző módokon kísérti. „Szomorú látni a sok frusztrált embert, akik ennyire ki tudnak kelni magukból a kommentszekcióban, és hogy milyen vérre menő sárdobálások tudnak kialakulni idegenek között egy-egy akár teljesen jelentéktelen téma kapcsán is. Sajnálom, hogy ennyi negatív energiát beleölnek ebbe, ahelyett hogy azzal foglalkoznának, ami valóban feltölti és boldoggá teszi őket.” - tette hozzá Petra. Petra a No Comment-et szerzőtársával, Kovács Dániellel írta, a hangszerelést pedig Gerendás Dániellel kreálták. A hangfelvétel a PKÜ Nagylemez programjának keretén belül készült. A „No Comment” nem mellesleg Petra hamarosan megjelenő nagylemezének előfutára, amelyen további 10 dalt kaphat majd a nagyérdemű. [2023.03.22.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hitel az egyes gyors és megbízható szolgáltatás [2023.03.20.]

Hirdetés leírása szolgáltatás [2023.03.19.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu