A Ladánybene 27 zenészbarátokkal lép fel a Kobuciban Zenészbarátaival közösen ünnepel a Ladánybene 27 május 17-én az óbudai Kobuci Kertben. Az első hazai reggae zenekar harminc évvel ezelőtt jelentette meg Szedegetem című slágerét. Mások mellett CéAnne, Gyárfás István, KRSA, Tóth Gábor "Tádé" és A Láma Dalai zenekar is színpadra lép az LB27-tel a Spring Reggae Jam című eseményen - közölték a szervezők az MTI-vel. A Ladánybene 27 tavaszköszöntő koncertje egy évforduló jegyében zajlik.



"Az első Spring Reggae Jamet harminc éve tartottuk az Almássy téren, aztán az eseményt utána számos más helyen működtettük. 1993 tavaszán lettünk országosan ismert együttes, ebben az évben indultunk a televízióban is látható pop-rock fesztiválon, ahol döntőbe jutottunk a Szedegetem című dallal, ami aztán a második albumunkon szerepelt" - idézte Bodnár Tibort, a zenekar vezetőjét a közlemény.



A II-es albumot a rajongók később elefántos lemeznek nevezték el a borítóra került zöld állatfigura miatt, amely hosszú évekre az LB27 logója lett.



Május 17-én a Ladánybene 27 csapatát erősíti a zenekar alapító tagja, Tóth Gábor "Tádé", aki a kilencvenes évek közepéig több sikeres dal, így az említett Szedegetem vagy a Van még a világon szerzője volt. Szintén vendégként lép fel a Kobuciban az első szólóalbumára készülő reggae énekesnő, CéAnne a Hősök zenekarból. Ott lesz a Pannonia Allstars Ska Orchestra frontembere, KRSA, akivel az LB27 korábbi riddimjeiből válogatnak és Bob Marley első nagy slágerét fogják eljátszani. Ugyancsak szerepet kap a hazai dzsessz-színtér kiemelkedő gitárosa, Gyárfás István, akivel a reggae és ska világát a dzsessz eszközeivel feszegetik.



A Kobuci kertes koncerten előzenekarként lép fel a kemény hangzású kiskunfélegyházi ska-reggae csapat, A Láma Dalai. A buli utáni levezetésként a RasTacsko selection from DubRecen szolgáltatja a zenét.



A Ladánybene 27 Spring Reggae Jam koncertje a Nemzeti Kulturális Alap Könnyűzene Kollégiuma, A Láma Dalai vendégfellépése a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program támogatásával valósul meg.

