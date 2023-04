A Zenegyűlölő visszatér, de most az operába (nem) látogat el Április 19-én az Erkel Színházba látogat el a Zenegyűlölő, alias Janklovics Péter, hogy kiderítse, mit is lehet szeretni azon, amikor emberek ósdi díszletek között valószerűtlen történeteket énekelnek érthetetlenül órákon keresztül. A humorista és a Danubia Zenekar közös produkciója erős humorral és kritikával fűszerezett stand-up előadás, melynek célja, hogy mindenki kicsit másképp tekintsen az opera műfajára. Nem kell félni, nem fog fájni. A Danubia Zenekar és Hámori Máté karmester, művészeti vezető szenvedélye, hogy új utakat építsen a klasszikus zenéhez, és olyanoknak is megmutassa ennek a műfajnak a szerethető oldalát, akik esetleg idegenkednek a „komolyzenétől”. A négy évvel ezelőtt bemutatott Zenegyűlölő 1.0-s változatában Janklovics Péter formálta meg azt a figurát, aki értetlenkedik azon, hogy miért is járnak az emberek még mindig szimfonikus zenei koncertekre, miért pocsékolják el az idejüket ilyen sznobériára. Az április 19-én látható Zenegyűlölő 2.0-ban a humor és a nevetés ugyanúgy garantált mint idősebb testvére esetében, a különbség annyi, hogy egy talán még a klasszikus zenénél is szűkebb és „érthetetlenebb” világba kalauzolnak el minket az alkotók, az operáéba. Az előadás során többek között Janklovics „Zenegyűlölő” Péter értetlenkedésének áldozatává válik Erkel, Verdi, Rossini és Puccini is, így például a Bánk Bánnal is egy olyan szemszögből találkozhatnak a nézők, amellyel ezelőtt még biztos nem. A koncerten minden olyasmiről szó esik, amitől idegenkedünk vagy nem értünk az opera műfajában, a hosszú lefolyású daraboktól kezdve, a meghajlás közben is áriázó művészekig. A produkcióban minden vád és kifogás elhangzik, amit az opera ellen emelni szoktak. Hogy miért jó, hogy mozdulatlanul ülünk órákon át egy nyikorgó székben kényelmetlen és puccos ruhákban, miközben a többiek köhögését, papírcsörgetését és erőteljes parfüm szagát viseljük el súlyos pénzekért cserébe. A Hámori Máté vezette Danubia Zenekar mellett még két kivételes tehetségű énekes, Rőser Orsolya Hajnalka szoprán és Ninh Duc Hoang Long tenor igyekszik meggyőzni a Zenegyűlölőt, hogy érdemes és jó operába járni. Az előadás végére garantált a jó hangulat azok számára is, akik már korábban megszerették ezt a műfajt, és azoknak is, akik ezen az estén találkoznak először az operával. https://utazenehez.hu/koncertek/a-zenegyulolo-20-2023-04-19-193000-1 [2023.04.18.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hirdetés leírása szolgáltatás [2023.04.16.]

hitel ajánlat 72 óra szolgáltatás [2023.04.16.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu