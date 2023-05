Ács Dominika fuvolaművész pénteken az ISON Budapestben lép fel Ács Dominika fuvolaművész számos sikeres koncertet adott hazai - és külföldi rangos színpadokon való fellépések után, azonban június 10-én, Balatonfüreden új oldalról is megismerhetjük a kortárs hazai fuvolazene tehetségét. A TEDxBalaton konferencia keretein belül, tehetséggondozásról fog egy gondolatébresztő TED-talkot tartani. Hogyan lehetséges, hogy egy kisgyerekben megszületik egy hihetetlenül erős érzés, gondolat, hogy mivel szeretne foglalkozni egy egész életen keresztül - még ha erre nem is lát példát?



Hogyan lehet megteremteni egy olyan szerető és támogató közeget, amiben ki tudja bontakoztatni a tehetségét, megtalálni a saját útját - legyen szó a fővárosról, vagy apró faluról? S hogyan tud inspiráció és nyugvópont lenni mindehhez a Balaton környéke?



A számos izgalmas téma részletezése során egészen biztosan szó esik majd Dominika unikális, új produkciójáról, a ConnecTrio-ról és különböző, izgalmas zenei koprodukcióiról is, amelyek közül péntek este is láthatnak egyet az ISON Budapest színpadán. Classical - but NOT címmel ad Dominika koncertet Maria Valverde-vel.



Bővebb információk alább:



https://fb.me/e/Eosu2bri

