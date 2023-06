Évadzárás a Fonóban táncházzal és a Parno Graszttal A Fonó Szerda táncház évadzáró gálája, looperes-citerás lemezbemutató, a Parno Graszt, a Versjegyek produkció, valamint a Titanic című filmben hallható zenekar tagjai is szerepelnek a Fonó Budai Zeneház június 21-én záruló évadának hátralévő programjában. Június 14-én, szerdán a Fonó Szerda táncház évadzáró gáláján a magyarszováti és vajdakamarási táncanyag lezárásaként színpadi műsorral és fergeteges táncházzal várnak mindenkit - közölték a szervezők kedden az MTI-vel. A közreműködők között lesz Fejér Erika, Taba Csaba "Benji", Redő Júlia, Tompa Attila, Abdulwahab Nadia, Galát Péter, Németh Eszter, Östör Ákos, a Budapest Mezőség Band, valamint Kónya Előd és barátai. A színpadi műsort követően a táncházat Horváth Zalán vezeti.

Dömény Krisztián népzenész, zenetanár, zeneszerző első looperes-citerás szólóalbumának bemutatója június 15-én lesz a Fonóban Anti Zither Zither Club néven. Az anyag a rock'n'rollon át a hip-hop-on keresztül az elektronikus zenéig, illetve a dzsesszig és a blues-ig terjedő zenei anyagot kínál improvizációkkal. Közreműködik Busa Pista.



Június 16-án pénteken a Parno Graszt nyáreleji mulatságot hoz a teraszra és a Fonó tereibe. Oláh József tamburája, Krisztián fia harmonikája, Horváth Sándor kanalai, Németh István "Breki" kannái, a híres erdélyi prímás, Szilágyi Tóni hegedűjátéka és Oláh Heléna énekhangja ez alkalommal is hallható lesz. A koncert után a Parno Graszt örömzenélése következik.



A Versjegyek elnevezésű produkció a Fonogram-díjas Ötödik Évszak zenekar énekesnője, Izabella Caussanel és a Junior Prima díjas zenekarvezető, ifj. Csoóri Sándor egyedi zenei és irodalmi estje. A június 17-i műsorban a francia és magyar költészet, valamint a népköltészet válogatott alkotásai szerepelnek akusztikus zenei kísérettel; párbeszédek versben, zenében, dalban. Az előadás vendége az Ötödik Évszak nagybőgőse, Szabó Csobán Gergő, aki saját szerzeményeivel, zenei feldolgozásaival gazdagítja az estet.

Különleges eseménnyel zárul a Fonó júniusi - és egyben idei évadának - programja: Svájcból érkezik ifj. Zerkula György, az ismert gyimesi prímás Zerkula János unokája, aki a Berni Szimfonikus Zenekar tagja. A Gyimesközéplokon nagypapája mellett a népzenét anyanyelveként elsajátító művész életútjáról, családi emlékeiről mesél Berecz Istvánnak a Páva Klubban.



A beszélgetés után Ifj. Zerkula György két zenésztársával, Szedlák Bélával (bőgő) és Lorenz Haslerrel (brácsa) alkotott triójával, a L'espriet de Cordes-dal lép színpadra. A svájci születésű, Kanadában tanult Lorenz Hasler és a Zeneakadémia után Svájcban is diplomázott, később ott tanító Szedlák Béla a Titanic című filmből ismert I Salonisti zenekar két alapítója. A trió Vizek és erdők között címet viselő koncertje a Kárpát-medence és a Balkán zenéjéből merítő összeállítást szólaltat meg. A magyar dallamokon kívül örmény, zsidó, román, szerb, makedón és görög zenei inspirációk lesznek hallhatók.



Bónuszként a Néptáncosok Kellékboltjának születésnapi ingyenes táncházába várnak mindenkit június 24-én. Az esemény során átadják a Táncos vagyok ösztöndíjakat, a táncházban Pálházi Bence és Bandája muzsikál. MTI [2023.06.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hitel kínál magánszemélyek becsületes szolgáltatás [2023.06.11.]

