Bródy János a Müpában lép fel - jegyinfo itt Bródy János-koncert lesz november 18-án Budapesten. Jegyek itt.

Bródy János-koncert

Régi és új dalok esszenciája Bródy János Gáz van, babám! című legutóbbi albuma napról-napra egyre aktuálisabbnak tűnik, és már a kilencedik a sikeres nagylemezek sorában. A hetvenhét évesen is aktív zenei ikon Budapest legjobb akusztikájú hangversenytermében készül különleges koncertre, amelyen a jól ismert dalok mellett a legújabb szerzemények is szerepelnek a gondosan összeállított programban. Bródy János az Illés és a Fonográf zenekarban eltöltött legendás idők után szerzeményeivel már több évtizede a saját útját járja. A Kossuth- és Liszt-díjas művész hű krónikása fordulatokban és ismétlődésekben gazdag hazai történelmünknek, és következetes képviselője az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában elfogadott közös értékeknek. Bródy János máig hű maradt önmagához: kilenc önálló nagylemez és aktualitásukat ma sem vesztő, örökzöld dalok bizonyítják, hogy szerzői és előadói tehetségével hitelesen és mindenki által érthetően fogalmazza meg nemzedékének álmait és csalódásait. A könnyűzene gyorsan forgó színpadán a legendás művész megmaradt örök Tininek, aki dalokba fordult költészetével elvarázsolja, s a rá jellemző iróniával kijózanítja a szebb és igazságosabb világról álmodókat. Ének, gitár - Bródy János Közreműködők:

gitár: Kirschner Péter

zongora, vokál: Bakos Zita

hegedű, vokál: Tóth Dóra Lilla

vokál: Baka Rebeka

basszusgitár: Kónya Csaba

harmonika: Szász Szabolcs

dobok: Tóth Márton





Jegyinfo itt. [2023.06.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.06.30.]

gazda szolgáltatás [2023.06.29.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu