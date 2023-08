Képgalériák • Rúzsa Magdi Budapest Park

Megnéztük Rúzsa Magdi koncertjét a Budapest Parkban - képekkel Szombat este rendezték meg Rúzsa Magdi most már hagyományosnak mondható, augusztusi Budapest Park-koncertjét. A szinte telt ház előtt a Konyha és a Söndörgő együttesek közös produkciója vezette fel az estét, majd kis várakozás után érkezett a színpadra Magdi. Ezúttal Demeter Richárd divattervező szexi ruhájában lépett fel, ami kiemelte a három gyerek után is tökéletes alakját. A koncert legnagyobb szenzációja a Szakács Gergővel közös új dal, a Kék a szívemnek a bemutatója volt, amit itt énekeltek el először együtt, élőben. A dal az autizmusról szól, és érdekessége, hogy a szövegét Fura Csé, a Follow the Flow tagja írta. A bemutató jól sikerült, Szakács Gergő élőben gitározott, és a dal nagyon szép volt élőben is. Az egész koncertre jellemző volt a gitár centrikus hangzás - szerintem túlságosan is, mert az eredetileg elektronikus témákat is gitáron játszották el. Néhány dal esetén diszkósabb hangzással talán változatosabb lehetne a koncert. A Szembeszél című dalnál ismét érkezett egy sztárvendég: Szakos Krisztián dalszerző-producer, a dalt az ő gitárkíséretével adta elő Magdi és a zenekar. Végül összesen 24 dal hangzott el, nagy sikerrel, közös éneklésekkel és tombolással, senkinek nem maradhatott hiányérzete. Tóth Noémi Rúzsa Magdi koncert képekben - klikk a fotóra [2023.08.15.]