Balkan:Most 2023 - Manu Chao és más sztárok Veszprémben Harminc koncert, a világzene számos világsztárja, köztük Manu Chao, a Divanhana, Daniele Sepe és Marina Satti várja a balkáni muzsika szerelmeseit szeptember 7-től 9-ig Veszprémben a Balkan:Most Fesztiválon. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (VEB2023 EKF) program kiemelt, ingyenes eseményeként, a világzenei expo, a Womex közreműködésével megvalósuló eseményre kilenc balkáni országból érkeznek előadók a veszprémi Óvárosba - közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel. Mint írták, a közönség a Balkánról alkotott társadalmi, kulturális és zenei sztereotípiákat is segíthet lerombolni. A fellépők listáját sem műfaji, sem földrajzi határok közé szorítani nem lehet: koncertet ad mások mellett az olasz RNB-énekes Marina Satti, az aktuális európai világzenei lemezlistát vezető bosnyák Divanhana, a szintén bosnyák ska punk Dubioza Kolektiv, a gipsy hopot és dzsesszt játszó olasz Daniele Sepe, a katalán Barcelona Gipsy Balkan Orchestra és a francia La Caravane Passe.



A legnagyobb sztár kétségtelenül a francia-spanyol Manu Chao, aki saját kérésére egy korlátozott férőhelyű koncerten lép fel a fesztivál utolsó napján egy akusztikus műsorral. A népszerű dalairól, szociális elkötelezettségéről, kozmopolita voltáról és harciasságáról ismert Manu Chao három és fél évtizede a világ könnyűzenéjének befolyásos előadója, aki első sikereit a nyolcvanas évek második felében a Mano Negrával érte el és 1998-ban jelent meg első szólólemeze Clandestino címmel.



A 62 éves Manu Chaót az országonként és városonként változó "utcai" kultúrák inspirálják a zenealkotásban. Az így született multikulturális és soknyelvű zene a rock, a reggae, a punk, a ska egyvelege, összegyűjtve hangzásokat és ritmusokat a Föld különböző szegleteiből. Mindez angolul, spanyolul, franciául vagy olaszul szólal meg, akár keverve egy dalon belül is. Manu Chao az elmúlt húsz évben többször járt Magyarországon, legutóbb 2016-ban a Sziget fesztiválon.

A színpadok mögött szakmai program zajlik: napközben az európai és balkáni zeneipart összekötő Balkan:Most konferencia eseményei futnak a Hangvilla épületében, több mint kétszáz meghívott nemzetközi szakértővel. A fesztivál és konferencia egy négyéves projektet, a Mostot zárja, amely átfogó programmal törekedett a régió zeneiparának integrálására. A magyar Hangvető vezetésével futó Most projekt a Kreatív Európa társfinanszírozásával valósult meg, és több szinten támogatta a balkáni zenei színteret.



A Balkan:Most színpadai Veszprém történelmi belvárosában egymástól sétatávolságra vannak, a MÁV és a V-Busz egyaránt meghosszabbított menetrenddel segíti a látogatókat. A fesztivál utolsó koncertjei után balkáni menüt kínál a Budapest irányába tartó vonat büfékocsija. MTI [2023.09.01.]

