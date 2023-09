Kapcsolódó cikkek • Egyedül nem megy - Presser dalok a 6szín-ben • Premier! Kizárólag az utókor számára! • Musicalként elevenedik meg Mátyás király története a 6SZÍN-ben Kapcsolatok • • • • Megyünk tovább! - évadnyitó a 6SZIN-ben Karinthy Márton születésnapja előtt tisztelegve a 6SZIN ismét szeptember elsején nyitotta meg a 2023/2024-es évadot, melynek idei mottója: Megyünk tovább! Folytatják, menetelnek tovább, tudván, hogy nem könnyű a független színházak és a nézők anyagi helyzete sem. A független, befogadó magánszínház előadásainak alkotói is részt vettek az eseményen. Földvári Péter, a 6SZIN ügyvezetője kiemelte a kapcsolatok fontosságát ebben az évadban, melybe beletartozik a régi és új alkotói, partneri, támogatói kapcsolatok ápolása, de legfőképp a nézők szórakoztatása. Hozzátette, hogy a 2022/2023-as évad volt a második, egyben első teljes évada az új vezetéssel működő színháznak, és több mint 55 ezer néző volt kíváncsi az előadásokra. Ez egy 266 férőhelyes kulturális intézmény esetében kimagaslóan jó szám. Földvári Péter kiemelte, hogy igyekeznek a jegyárakat mindenki számára elérhetővé tenni, illetve a színházszerető közönség saját előadásaikra történő jegyvásárlásnál alapáras, illetve támogatói jegy vásárlása közül választhat a jegy.hu felületén. Kezdeményezésükkel a következő évad színvonalas, gazdag repertoárjának létrejöttét szeretnénk biztosítani.



Az évadnyitón a közönségdíjak is átadásra kerültek. Az évad legjobb színésznője Sodró Eliza lett a Kizárólag az utókor számára című előadásban nyújtott alakításáért, legjobb színésze pedig Simon Kornél a Kódfejtő című előadásban nyújtott alakításáért. Keresztes Tamás a Kizárólag az utókor számára című darab rendezéséért, az Egyedül nem megy című darab a legjobb előadásért járó díjat vehette át. Megható és magával ragadó Ujvári Csaba Bipoláris című darabja, mely szeptember 21-én debütál a 6SZIN színpadán. A szubjektív, személyes történet tele van keserédes, humoros pillanatokkal, elgondolkodtató különleges jelenetekkel. A 6SZIN idei első saját bemutatója novemberben lesz. A Szuper Verda munkacímű előadás különleges keveréke az élőszereplős, bábszínházi és zenés színházi műfajoknak és egyórányi minőségi kikapcsolódást ígér az egész család számára. Spéci Merci kalandjain keresztül egy barátság történetét ismerhetjük meg, a főszerepben Klem Viktorral. A Trojka Színházi Társulás Csokonai Vitéz Mihály: Karnyóné és a két szeleburdiak című énekes bohózatának Karafiáth Orsolya által készített színpadi átiratát állítja színre novemberben, a főbb szerepekben Sipos Vera, Kovács Vanda, Eke Angéla és Bárnai Péter. Soós Attila rendező elmondta, hogy a szerelmes özvegyasszony tragikomikus történetében epés karikatúra rajzolódik ki a mai társadalmunkról. Ugyancsak Klem Viktor lesz a szilveszteri zenés stand-up bemutató fő alkotója. A Botrányhős című darab a jövőre születésének 100. évfordulóját ünneplő filmsztár, forradalmár és ikon Marlon Brando legendás életét mutatja be, sok humorral és zenével, monológok és jelenetek formájában, de természetesen az előadás nem nélkülözi a főszereplő életéből vett momentumokat is. A decemberi bemutatót Radnai Márk rendezi. A 6SZIN harmadik saját bemutatója várhatóan 2024 májusában lesz. Csákvári Krisztián írta és rendezi a Kontraszt című előadást, a főbb szerepekben Bodoky Márk, Bíró Panna Dominika, Takács Géza és Kerekes József lesz látható. A történet egy fiatal felnőtt férfi útkereséséről szól a modern világ talajvesztett zűrzavarában. A mai fiatalok médiafogyasztási szokásai inspirálta felépítésű darab üzenete mégis a pozitív életszemlélet fontossága. Étel, színház és rögtönzés – erről szól a Stahl Judit által kifőzött Flódni című improvizációs gasztroszínház, remek színészekkel és a játékmester Novák Péterrel, október 20-tól. B. Török Fruzsina történelmi családdrámája, A köd, egy nagyapa és unokája története, mely az 1950-es években játszódik az Andrássy út 60 szám alatt és várhatóan jövő márciusban lesz a bemutatója. Az évadban folytatódnak a 6SZIN nagysikerű előadásai. A közönségdíjas Egyedül nem megy című zenés darab, Bödőcs Tibor Meg se kínáltak című kocsmaáriája, Csákányi Eszter önálló estje, az Amikor találkoztam Barisnyikovval, a Rényi Ádám novelláiból készült A hosszú élet titka, vagy a Janikovszky Éva lánykori naplója alapján Keresztes Tamás által rendezett Kizárólag az utókor számára, melyben Sodró Eliza brillirozik. Bodó Viktor rendezte a július végén bemutatott A csoport című nagyhatású darabot függőségeinkről, és a Simon Kornél főszereplésében látható A kódfejtő is repertoáron marad. A két örök kedvenc, a S.Ö.R. és a G.Ö.R.CS. is folytatódik, ahogy számos Orlai produkciós előadás is, mint a Hárman a padon, a Jaj, Nagyi, a Redőny, a Határátlépések vagy a Second life. Az Orlai Produkciós Iroda januárban új bemutatóval is jelentkezik, valamint a nagy sikerrel játszott MÚVILÁV című előadást is elhozza a 6SZÍN-be. A Zichy Színműhely két produkcióval várja a nézőket: az Utazás a szempillám mögött és az Aranyecset. Dr. Piczkó Katalin közönségkedvenc improvizációs Szeretetkertje is folytatódik, a Lélek-zem című produkció mellett. Az idén alakult Panker produkció első zenés előadását, a Legendás Mátyást is láthatják a nézők, valamint lesz Történetőrző, Falusi Mariann koncert és a csodálatos Operabeavató is.



Fotó: 6SZIN / Szkárossy Zsuzsa [2023.09.05.]

