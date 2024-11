Füredi Nikolett csatlakozik a Rebecca csapatához

Méltán elismert és rendkívül népszerű színművész erősíti a Szabadtéri Játékok Rebecca előadásának csapatát! Füredi Nikolett Beatrice szerepében csatlakozik a Kunze-Levay musical szereplőgárdájához a produkció mind az öt estéjén a Dóm tér színpadán.

Füredi Nikolett, a Jégvarázs Elsájának magyar énekhangja, a legkiválóbb hazai zenés színpadok kedvelt művésze is színpadra lép 2025-ben a Rebecca egyik főbb szerepében. A Szegedi Szabadtéri Játékok idén nagy sikerrel bemutatott produkciójában eddig Janza Kata és Gallusz Nikolett váltásban alakította Mrs. Danvers és Beatrice Lacy szerepeit. Ez utóbbit, Maxim De Winter lánytestvérének alakját 2025-ben már Füredi Nikolett formálja meg a musical mind az öt estéjén.

A művész örömmel készül a szegedi gárda munkájába való bekapcsolódásra: „Meg kell mondjam, nagyon boldog vagyok, hogy idén csatlakozhatom ehhez a csodálatos csapathoz. Köszönettel tartozom ezért az anyaszínházamnak, a Budapesti Operettszínház vezetőségének is, hogy ezt lehetővé teszik!” Azt is elárulta, Sylvester Levay-rajongóként is kifejezetten közel áll hozzá a Rebecca, amely, különleges zeneiségű, ráadásul közismert thrillertörténetet színpadra alkalmazó előadásként egy csapásra lenyűgözte, amikor 2010-ben először találkozott a darabbal: „A zene elképesztően jó és kifejező, nem véletlen, hogy a nézők is rajonganak érte. Tavaly nagy örömmel konstatáltam, hogy újra színre kerül a Rebecca. Sajnos nem láthattam akkor, mert éppen külföldön tartózkodtam, de nagyon örültem annak, hogy ilyen lelkes fogadtatás övezte, bár ez nem volt meglepő számomra.”

Az elismert színművész nem először lép fel hazánk legnagyobb színházi játszóhelyén, 2009-ben egy másik Kunze-Levay klasszikusban kápráztatta el a Dóm téri közönséget: „Először az Elisabeth címszerepével álltam ott: elképesztően különleges pillanat volt! Óriási élmény ennyi ember előtt játszani. Minden Szabadtéri-előadásnak, hiába az óriási tér, a rengeteg néző, a szabad ég, mégis van egyfajta bensőséges hangulata. Azt érzem, nagyon erőteljes kollektív kapcsolódás tud megszületni köztünk és a nézők között.” – vallja a színésznő, akit ezúttal is egy szívének különösen kedves szerepben láthatnak a szegediek.

Számos kiváló zenés produkció, mint például a Mozart, a Rómeó és Júlia, a Szépség és a Szörnyeteg, a Jekyll és Hyde vagy az Abigél főbb karakterei mellett ugyanis már eljátszhatta a Rebecca narrátorának sógornőjét, aki a Gubik Petra és Dolhai Attila által életre keltett főhősök valódi támasza, és különleges ellenpontozó funkcióval bír a titkokkal teli narratívában.

„Azt gondolom, hogy Beatrice egy nagyon kellemes és életrevaló figura. Az előadásnak az egész hangulata, látványvilága többnyire sötét és nyomasztó. Az a pillanat, amikor ő betoppan Manderley-be harsány és üde, így néhány percre kizökkenti a nézőket a megelőző hangulatból, amely azt sejteti, hogy Rebecca halála nagyon megviselt mindenkit a házban. Hirtelen egy olyan hús-vér nő jelenik meg, aki mindenféle élénk színeket hoz. A lénye, a figurája és ebből adódóan a zenei világa is könnyedebb.

Az a dal, ami neki íródott, nagyon érzelmes. Aggódik a bátyjáért, nem érti, mi történik vele, miért olyan zárkózott. Érzi testvérként, hogy valami baj lehet, de csak találgat. Közel állnak egymáshoz, de azt a titkot, amelyet Maxim őriz, senki nem ismeri.”

A karakter bája mellett a főhősnő számára is példamutató lelki erejét tartja a legfontosabbnak: „Határozott és erős nő. Ez az „Én”-nel közös duettben gyönyörűen meg van komponálva. Ő az, aki biztosítja arról, hogy minden körülmények között mellette áll és tartja benne a lelket. Annyira szép pillanat számomra, ahogy a két nő összekapaszkodik, és támaszai egymásnak.”

Füredi Nikolett hozzátette, örömteli kihívás már ismert szerep újbóli, egy új csapat tagjaként való megközelítése: „Mindig nagyon érdekes, amikor az ember újra találkozik egy szereppel, amelyet előzőleg már megformált. Ilyenkor feltörnek a régi emlékek, és izgatottan várom, milyen újdonságok fognak bennem ennek kapcsán megszületni. Mindenképp törekszem arra, hogy az alakításom kissé más legyen, mint korábban, és nagyon kíváncsi vagyok, ezúttal milyenné tudom formálni az én új Beatrice-karakteremet!” A gyönyörű hangú színésznő a Szabadtéri Játékok sikerprodukciójában nyújtott alakítását július 18-án, 19-én, 20-án, 25-én és 26-án láthatják majd a Dóm téri nézők.

[2024.11.19.]