Hamisítatlan hard rock este a Barba Negraban

Tavaly decemberi nagysikerű koncertjük után november közepén visszatért Budapestre a Dead Daisies zenekar és ismét elvarázsolta a közönséget egy hamisítatlan hard rock koncerttel.

A The Dead Daisies társaságában megnézhettük előzenekarként Alice Cooper lányát is csapatával – Beasto Blanco, illetve Mike Tramp jött még el hozzánk erre az estére, hogy megidézze a klasszikus White Lion dalokat.

Mike Tramp kezdte az estét, hű társával, Marcussal. Két gitár, és ők, ennyi volt a színpadkép, de Mike Tramp esetében nincs is szükség többre, hisz zseniális zenész, zseniális énekes, zseniális dalokkal. Az egyetlen furcsa dolog számomra az volt, hogy nem volt élő dob, de mivel fél órát kapnak ezen a turnén, valahol meg is értem. Remélem, hogy a közeljövőben önálló esten is visszatér hozzánk Mike, rendes zenekari felállásban, egész estés műsorral.

Második fellépője az estének a Beasto Blanco, Alice Cooper lányával, Calico Cooperrel a zenekar zászlóvivőjeként.

A zenekar 2013 óta öt albumot adott ki, legutóbbi lemezük idén nyáron jelent meg. A hölgy apuka nyomdokain próbál haladni a metal zene rögös útján. Extrém öltözetben és sminkben jelent meg természetesen, hol zombiként, hol kannibálként tetszelegve éppen a dalokhoz illő szerepekben. Akadt itt műláb is, amit jelképesen megcsócsált, illetve lézer fényeket is lövöldözött ránk és a zenekarra a „kezéből”. Az éneklést hörgéssel keveri ugrásból váltva. Érdekes produkció volt.

The Dead Daisies koncert képekben



Elérkeztünk az este főszereplőihez. Színpadon a The Dead Daisies legénysége. A jelenlegi felállásban Doug Aldrich rák műtétje miatt nem tud részt venni a koncerteken, Reb Beach ugrott be a helyére az aktuális turnén, aki nem rég, nyár közepén járt nálunk anyazenekarával, a Wingerrel. A tagcseréket a „supergroup”-ban megtaláljátok a weboldalon, a fekete öves rajongók tudják, hogy megfordult a zenekarban Glenn Hughes és Marco Mendoza is többek között.

Az új album címadó és egyben nyitó nótájával kezdtek. Ezt követte néhány klasszikus slágerük, minden időszakukat megidézve zeneileg, illetve az új albumról összesen négy dallal készültek.



A koncert közepén a dobszólót követően néhány új dal után egy hat dalból összegyúrt medley-vel is készültek. Corabi remek frontember, nem csak hangi adottságai miatt, hanem a hangulat felkorbácsolás szempontjából is. Az első néhány dalban nekem halk volt az ének picit – bár nekem a hangos gitár sosincs ellenemre, teszem hozzá, de nem vagyok hangmérnök. Alapjáraton remekül szólt a koncert. A sok indokolatlan füstöt leszámítva a látvány is rendben volt.

Reb Beach gitárszólóit eleve a Wingerben is imádom, itt is hozta a formáját. Corabi bemutatta a koncert második felében a zenekar tagjait, akik egyben évtizedes barátai is, mint például Michael Devin régi harcostársa, aki többek között a Whitesnake-ben is megfordult.

A koncert utolsó szakaszában feldolgozás dalokkal készültek (Muddy Waters, Creedence Clearwater Revival, The Sensational Alex Harvey), amit a Beatles klasszikus „Helter Skelter” dalával zártak.

Hamisítatlan hard rock este volt.

Dougnak mielőbbi teljes gyógyulást kívánunk és várjuk vissza a csapatba!

Köszönjük a szervezést a Livesound csapatának!

Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri

Setlist:

Mike Tramp:

1. Living on the Edge (White Lion song)

2. Broken Heart (White Lion song)

3. Little Fighter (White Lion song)

4. Tell Me (White Lion song)

5. Knockin' on Heaven's Door (Bob Dylan cover) (Snippet)

6. Rockin' in the Free World (Neil Young cover) (Snippet)

7. When the Children Cry (White Lion song)

Beasto Blanco:

1. Run for Your Life

2. Freak

3. Grind

4. Nobody Move

5. Feed My Frankenstein (Alice Cooper cover)

6. Machine Girl

7. Honey

8. Lowlands

9. Blind Drive

10. Breakdown

The Dead Daisies:

1. Light 'Em Up

2. Rise Up

3. Dead and Gone

4. Make Some Noise

5. I Wanna Be Your Bitch

6. Unspoken

7. Bustle and Flow

8. Drum Solo (Tommy Clufetos)

9. Lock 'n' Load

10. I'm Gonna Ride

11. Born to Fly

12. Take a Long Line (The Angels cover)

13. Dirty Deeds Done Dirt Cheap/Seven Nation Army / Children of the Grave / Living After Midnight/ Join Together (Band Introduction)

14. I'm Ready Muddy Waters cover)

15. Fortunate Son (Creedence Clearwater Revival cover)

16. Mexico

17. Midnight Moses The Sensational (Alex Harvey Band cover)

Encore:

18. Long Way to Go

19. Helter Skelter (The Beatles cover)

[2024.11.27.]