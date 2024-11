Nyári koncert Alanis Morissette-tel: a Budapest Park lesz a helyszín A hétszeres GRAMMY®-díjas énekesnő és dalszerző múlt hónapban jelentette be 2025-ös világkörüli turnéját, amely idén nyáron érinti az Egyesült Királyságot, Európát és Dél-Amerikát is hihetetlenül sikeres, 35 állomásos, észak-amerikai Triple Moon turnéját követően, amelyre több mint félmillió jegy kelt el és minden helyszín zsúfolásig megtelt. Most a koncertkörút állomásaihoz Franciaország és Olaszország mellett Magyarország is csatlakozik, Alanis Morissette július 21-én lép fel a Budapest Parkban! Alanis Morissette 1995 óta a kortárs könnyűzene egyik legnagyobb hatású énekes-dalszerzője. Kifejező zenéje és előadásmódja nem csak kritikai elismerést, de hét Grammy-díjat is hozott számára. Morissette 1995-ben megjelent Jagged Little Pill című lemeze egy olyan elemi erőt jelentett a zenei világban, amely megváltoztatta a popzene hangzását. Ezt az albumot még további kilenc eklektikus és sikeres lemez követte.



Alanis mindeközben közreműködött színházi alkotásokban, valamint több sorozatban és filmben is szerepelt. A szórakoztatóipari szereplésein túl lelkes aktivista és szószóló, aki a női szerepvállalásra, valamint a spirituális, pszichológiai és fizikai teljességre összpontosít. 2016-ban Alanis elindította a Conversation with Alanis Morissette című havi podcastot, amelyben elismert gondolkodókkal, írókkal, orvosokkal, pedagógusokkal és terapeutákkal beszélget, a spiritualitástól a pszichoszociális és fejlődésközpontú témákon át a művészetig.



A Jagged Little Pill: The Musical 2019-ben debütált a Broadway-en a Broadhurst Színházban, a bemutatót követően pedig 15 Tony-díjra jelölték a darabot. 2020-ban Alanis kiadta kilencedik stúdióalbumát Such Pretty Forks in The Road címmel, amely elragadó kritikákat kapott. Ezt követte a 2022-ben megjelent The Storm Before The Calm című meditációs albuma. A világjárvány után Alanis diadalmasan tért vissza a turnézáshoz: hatalmas, teltházas arénaturnéjával koncertezett Amerikában, Kanadában, Európában, Dél-Amerikában és Ázsiában is. Legutóbb Triple Moon-ra keresztelt koncertkörútjára több mint 600 000-en váltottak jegyet Észak-Amerika-szerte, ahol teltházas koncerttermekben kápráztatta el a közönséget. A Triple Moon turné folytatásának köszönhetően pedig mi is részesei lehetünk Alanis varázslatos előadásának július 21-én, a Budapest Parkban. A turné egyes állomásain különféle VIP csomagok és élmények is elérhetők a rajongók számára, amelyek még magasabb szinte emelik a koncertélményt. VIP csomagok a budapesti állomásra is elérhetők. Jegyek [2024.11.18.] Megosztom: