Meghitt hangulatú koncertet adott Myles Kennedy Myles Kennedy neve ismerősen cseng a hazai közönségnek, hiszen anyazenekarával, az Atler Bridge-vel és Slash oldalán is rendszeresen jár Magyarországra koncertezni. Fél évvel a tavaszi Slash buli után önállóan tért vissza hozzánk. Idén októberben megjelent legutóbbi albuma turnéjának magyarországi állomását az Akvárium Klub nagytermében rendezték meg. Az estét a svéd Black River Delta csapata kezdte. Hamisítatlan blues - rock muzsikát játszanak a fiúk. 2016 óta léteznek, de csak három lemezük jelent meg, legutóbbi 2021-ben. Aztán jött négy év covid, és még csak most lett alkalmuk a srácoknak turnéra. Imádni való négy fiatal fiú, örömzenélnek, profi zenészek. Az énekes, „Charles” elképesztő mély, karakteres hangon énekel kristálytisztán, miközben gitárjával oda-vissza szaladgál a színpadon a maga 190 centijével és csajmágnes kisugárzásával. A másik gitáros a gitár mellett szájharmonikán is játszik. A dobos is tiszta erőből szaggatta a bőröket, a basszusgitáros pedig a húrokat. Remélem, hamar visszajönnek hozzánk fő zenekarként. Koncert után örömmel fotózkodtak a srácok, a lemezüket is megvettem, aláírattam, nagyon örültek neki, megköszönték a vásárlást és a részvételem is. Myles Kennedy koncert képekben - klikk a fotóra

Myles Kennedyt nem kell bemutatni a stílus kedvelőinek szerintem, elképesztő tehetség az ember. Az estét az új album első dalával indította, megízlelhettük az „elengedés művészetét” (The Art of Letting Go). Nem volt füst (hála Istennek - és a fénytechnikusnak). A színpadkép egyszerű volt; hátul, középen kivetítve az új lemez borítójával a főhős neve (ha esetleg valaki nem tudta volna, milyen rendezvényen van, hasznos lehet), két oldalt pedig az új album belső borító részleleti, elemei voltak kivetítve. A koncert tizenöt dalából hat szólt az új lemezről, közben sokszor viccelődött Myles a dalok között szójátékokkal. Az egyik legmeghatóbb pillanata a koncertnek a „Love Can Only Heal” lírai tétele, ez a dal hidegrázósan gyönyörű, a közönség pedig az utolsó szakaszt örömmel énekelte együtt Myles Kennedyvel. (Ez egyébként jellemző volt az egész estére, végig együtt énekeltünk vele). Néhány gitárcsere, pengető szórás (itt verekedés ment a pengetőkért szinte), közönség pacsi után már hipp hopp vége is lett a kétórás bulinak. Funfact: kinek tűnt még fel, hogy Myles Kennedy és Kevin Bacon ikrek lehetnének? Ez csak úgy mellékesen költői kérdés, durva a hasonlóság. Ismét egy megható, gitárcentrikus estének lehettünk részesei Myles Kennedyvel, itt is az a mondás érvényesül, hogy a kevesebb néha több. Myles tökéletes. Remélem, mihamarabb viszontlátjuk szólóban vagy csapatban. A szervezésért köszönet a Live Nation csapatának! Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri Videók: Black River Delta, Myles Kennedy Setlist:

1. The Art of Letting Go

2. Nothing More to Gain

3. Devil on the Wall

4. A Thousand Words

5. Mr. Downside

6. Behind the Veil

7. Haunted by Design (Solo Acoustic, Tour Debut)

8. Tellt Like It Is

9. Love Can Only Heal

10. Wake Me When It's Over

11. Miss You When You're Gone

12. Year of the Tiger

13. Get Along

14. In Stride

Encore:

Encore:

15. Say What You Will [2024.11.27.]