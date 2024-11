20 ÉV! - Két zenés évtized - Különleges emlékkönyv a Madách Színházról Rényi Ádám interjúi alapján Festetlenül, őszintén az egyik legkáprázatosabb színházról 33 színházi ember életmeséjén keresztül Jardek Szabina, Gordon Eszter, Mohos Angéla és Kanyó Béla lenyűgöző fotóival. Aki egyszer is járt a nézőtéren kívül is a Madách Színház falain belül, és látta lent a színpadrendszer labirintusát, a fenti zsinórpadlás pókhálószerűen bonyolult szövevényét vagy a lenti műszaki részleg mindent megszerelő- és mindent megépítő műhelyét, vagy a jelmeztári ruhadarabok előadások szerint elrendezett bársony- és selyemdzsungelét, esetleg belekukucskált az öltözőkbe, vagy részt vett már próbán, esti előadásra való készülődésen, az tudja, milyen rengeteg ember lelkes és összehangolt munkája kell ahhoz, hogy egy zenés színházi előadás megszülethessen. Vagy aztán évekig gördülékenyen játszhassák a Madách Színház varázslatot rejtő falai között. Rényi Ádám hosszú ideje csodálója ennek a mágikus összehangoltsággal működő világnak, ismeri, elismeri, szereti résztvevőit. Hozzájuk bejárva, őket kifaggatva írta meg azt a színházi életmesékből álló könyvet, mely tisztelgés minden Madách Színházban dolgozó ember előtt, és főhajtás a színházi világ egyik legkomplexebb műfaja, a musical előtt. Az egyik legcsodálatosabb ajándék minden színház- és zenerajongónak idén karácsonyra. Rényi Ádám így vall erről a csodálatos emlékkönyvről: „A mögöttem álló évben sokszor szöktem be a Madách Színházba, hátul a művészbejáró felől, és beszélgettem színészekkel, színésznőkkel, egykori táncosokkal, rendezőasszisztensekkel, popsztárokkal, zeneszerzőkkel, műszaki munkatársakkal és színházi vezetőkkel az életükről, ami összefonódott a Madách Színházzal, különösen az elmúlt húsz évvel. Próbáltam valós, árnyalt képet adni erről a világról, amit én évtizedek óta csodálok. A zenés színház komplexitása, az emberfeletti teljesítmények, a sikerért vívott, gyakran kudarcokon keresztül vezető küzdelem számomra különösen inspiráló. És érdekes volt megtapasztalnom, hogy az elkötelezettség, az áldozatkészség, a kitartás, a nézők szórakoztatása iránti felelősség a színfalak mögött, a színházba járók számára láthatatlan munkatársak között is van akkora, mint azoké a művészeké, akik estéről estére megméretnek a színpadon. Sokat adtak ezek a beszélgetések. Nem egy kimondottan megrázó volt, bizony voltak pillanatok, amikor nehéz volt folytatni a beszélgetést, és volt sok vidám pillanat is. Az volt a célom, hogy ne egy ünneplő ömlengés legyen a könyv, hanem valóságos, átélhető, azonosulható. A beszélgetések alapján írt kis életmesék éppen olyan sokfélék, mint alanyaim voltak, és mégis összeköti őket sok olyan tulajdonság, ami nélkül nem lehet színházat csinálni. Nagyon köszönöm a könyv minden szereplőjének, hogy jókat beszélgethettem velük, hogy beljebb engedtek, hogy nem vették félvállról ezeket a találkozásokat. És köszönöm Jardek Szabinának, hogy csodálatos friss képeivel élővé tette a könyvet, és meg tudta mutatni fotón, amit én a betűkkel igyekeztem. Köszönöm a sok segítséget Szirtes Tamásnak, Hőnig Zsuzsának, Wettstein Tibornak, Papp Máriának és Kósa Melindának, valamint Laik Eszter szerkesztőnek, Sebes Miklós tervezőgrafikusnak és minden kollégámnak. A 20 év! - Két zenés évtized a Madách Színházban című könyv előjegyezhető és megjelenik a 20 évet ünneplő különleges hétre, november 11-én. Olvassátok szeretettel!” „A Macskák próbái alatt éreztem biztosan, hogy a zenés színházzal dolgom van. Pontosabban, hogy a zenés színházzal van dolgom. Akkor már tudtam, hogy ha egyszer módom lesz arra, hogy én határozzam meg a saját pályámat, akkor nekem a zenés színház környékén van az út. Megszületett a gondolat, és a Macskák bemutatója után 20 évvel eljött a pillanat is. Megpályáztam az igazgatói posztot és 2004. február 1-től dolgozunk azon, hogy a Madách Színház európai mércével mérve is jelentős zenés színház legyen. Az elmúlt 20 évben 25 világhírű és magyar musical került színre, a musicalirodalom legnagyobb sikereit hoztuk el Budapestre, és minden látható jel arra utal, hogy a közönség elégedett, mi több, nagyon sokan rajongói a zenés Madách Színháznak. Ez a könyv, amelyet Rényi Ádám, a Madách Színház barátja jegyez, a teljesség igénye nélkül, afféle keresztmetszetként írja meg művészek és más színházi emberek életmeséin keresztül az elmúlt két évtizedünk történetét. Bár nem fért el benne minden nagyszerű kollégám története, akiknek egytől egyig hálával tartozom, önök mégis sokat megtudhatnak belőle a világunkról, ünnepnapjainkról és hétköznapjainkról; bepillanthatnak nemcsak a színfalak mögé, de a művészi és az emberi lélek rejtelmeibe is. Találkozhatnak vidám és keserűbb történetekkel, hiszen a színházi élet sem könnyebb, mint az élet maga, kihívásai pedig embert próbálóak.” Szirtes Tamás Fülszöveg: Éppen húsz éve, hogy a nagy múltú Madách Színház hajója Szirtes Tamás irányításával a zenés műfaj mellett horgonyzott le. Minden a zene, a tánc és a színpadi játék hármasa körül kezdett forogni, az új éra pedig megannyi sorsot írt újra a színpadon és a színfalak mögött. A londoni Westend és a New York-i Broadway legsikeresebb musicaljei magyar alkotók értelmezésében, az igazgató-rendező világszínvonalú rendezésében hódítják meg a közönséget, a csillogás, a könnyedség, a katartikus pillanatok mögött azonban emberfeletti teljesítmények, küzdelmek és nem ritkán kudarcok és fájdalmak állnak. Ebben a könyvben életmeséken keresztül leshetünk be a flitteres ragyogás mögé, a hűség, a kitartás, a szolidaritás, a szerencse és persze a tehetség és a professzionalizmus történetei ezek; kapcsolódások, találkozások elbeszélései, amelyeknek ott és akkor kellett megtörténniük ahhoz, hogy estéről estére megszülethessen a csoda. A 20 ÉV! – Két zenés évtized a Madách Színházban egy különleges emlékkönyv, ami, ha teljességet nem is, de keresztmetszetet ad a változásokról és az állandóságról a színház és a „színháziak” életében. Rényi Ádám szövegei és Jardek Szabina fotói egy festett világot mutatnak be olykor festetlenül, őszintén, emberközeli módon. Tartson velünk a Madách Színházba ezúttal a művészbejárón át, élje át a színpadra lépő művészek izgatottságát, a műszak csendes precizitását, a takarás halk duruzsolását! Kövesse nyomon azt az olykor rögös utat, amely az ön tökéletes színházi estéjéhez vezet! 