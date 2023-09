Hegedűkészítők Szalonja októberben ismét a Fonóban Mester vonóshangszerek és vonók kiállítása, borkóstoló, koncertek várják a közönséget október 14-15-én a 12. Wine&Violin Hegedűkészítők Szalonjában a Fonó Budai Zeneházban. A rendezvény annak idején Faragó-Thököly Márton hegedűkészítő kezdeményezésére született meg. A Wine&Violin Hegedűkészítők Szalonján hazai hegedű- és vonókészítő mesterek mutatkoznak be munkáikkal, az esti koncerteken pedig világhírű művészek és remekművek szólalnak meg. A kiállított hangszereket ki lehet próbálni, miközben hazai borászatok kínálják portékáikat - közölték a szervezők az MTI-vel.

Október 14-én és 15-én díjtalan belépéssel várja az érdeklődőket a hangszerkiállítás. Az első napon hangzáspróba lesz, ekkor a kiállított hangszerek és vonók a jelen levő művészek kezei között szólalnak meg. Szombat este a nagyteremben a világhírű erdélyi prímás, Zerkula György unokája, a klasszikus zenész Ifj. Zerkula György, a Berni Szimfonikus Zenekar első hegedűse érkezik, hogy Mali Emesével (zongora), valamint a Lajtha László Kvartettel (Oláh Vilmos - hegedű; Igaz Andrea - hegedű; Nagy Enikő - brácsa; Kiss Domonkos Judit - gordonka) adjon koncertet Lajtha, Debussy és Chausson műveiből.



Vasárnap a Somogyi Vonósnégyes (Somogyi Péter - hegedű; Lendvai György - hegedű; Tóth Balázs - brácsa; Pólus László - gordonka) ad ingyenes koncertet 14 órától, és Beethoven c-moll vonósnégyeséből az op. 18. No. 4. tételt játssza el.

"Megtiszteltetés, hogy jelentős művészek fogadták el a meghívást a rendezvényre az elmúlt több mint tíz évben, köztük Keller András, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Banda Ádám, Gwendolyn Masin, Lajkó Félix, Roby Lakatos. A hazai hangszerek iránt egyre többen érdeklődnek a fiatalok közül, az új nemzedék megtanult bízni a magyar hegedűkészítőben és ez nagy öröm. Ez a kiállítás járt már Torontóban, a Kárpát-medencében több helyszínen és a környező országokban is, fontos fesztiválok fogadtak be bennünket, köztük a Fesztivál Akadémia Budapest, Kelemen Barnabás és Kokas Katalin fesztiválja" - idézte Faragó-Thököly Márton hegedűkészítőt a közlemény.

A hangszerkiállítás mellett mindkét nap borkóstoló várja az érdeklődőket, a nedűket a Sümegről érkező Egly Szőlőbirtok és Borászat hozza a Fonóba. A szalonon a következő készítők állítanak ki: Adonyi Iván, Bárdi Szabolcs, Etzler Bernd, Faragó-Thököly Márton, Ficsor Gergely, Gollob Balázs, Héjja János, Holló Bence, Kovács Tibor, Kőrösi Ferenc, Lakatos László, Nagy András, Orsós Tamás, Popara Nikola, Székely Márton, Szűcs Péter.



A kiállítás szombaton 23 óráig, vasárnap 19 óráig látogatható, a borkóstoló nyitástól zárásig. A vasárnapi program ingyenes. MTI [2023.09.23.]

