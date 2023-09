Kiderült! Idén ennyien vettek részt a budapesti Eurojackpot Szuperkoncerten Idén is csaknem ötvenezren vettek részt az Eurojackpot Szuperkoncerten, a fővárosi Puskás Aréna Szoborparkban - közölte a Szerencsejáték Zrt. az MTI-vel. A szombat esti rendezvényen a Halott Pénz, a ByeAlex és a Slepp, valamint DR BRS és vendégei léptek fel. A popzenei eseményt online csaknem tizenötezren követték.



Az estét DR BRS és vendégei nyitották, a dj-producer a már ismert slágereken túl egy - Király Viktorral közösen jegyzett - dal premierjével is megörvendeztette a rajongókat - írták.



Őket ByeAlex és a Slepp követte. Az énekes az idei utolsó budapesti fellépésén Széltoló című legújabb dalát is színpadra vitte.

Az estét a csaknem húszéves Halott Pénz "koronázta meg", amely egy nyolc tagú kórussal kiegészülve több mint másfél órás show-val készült, a fellépést pedig egy közel 300 rakétából álló tűzijátékkal zárta.



A közleményben idézték Mager Andreát, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatóját, aki hangsúlyozta, nagyon örülnek, hogy évről évre több tízezren vesznek részt a szuperkoncerten.

Azt mondta, kezdeményezésükkel hagyományt teremtettek, a nagyszabású ingyenes eseménnyel sikerült közelebb hozniuk játékosaikhoz a magyar kultúrát, azon belül is a könnyűzenét.



Kijelentette: büszkék arra, hogy a rendezvényen nemcsak jól szórakozhatnak, hanem újra egy jó ügy mellé is állhatnak.

"Bízom benne, hogy az idei évben is milliókkal tudjuk támogatni a hátrányos helyzetű családok megsegítését az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül" - mondta Mager Andrea.



A Szerencsejáték Zrt. a szoborparkban értékesített szerencsejáték-termékek után befolyt összeget idén is 100 százalékban felajánlotta az Ökumenikus Segélyszervezetnek, ezzel is támogatva annak több mint három évtizede folytatott munkáját. A segélyszervezet már több százezer hátrányos helyzetű emberen, családon segített, célja, hogy az éhezőknek ételt, az otthontalanoknak otthont, az esélyteleneknek pedig esélyt biztosítson - írták.



A szuperkoncert színpadát öt napon át építette átlagosan napi száz ember, az esemény megfelelő minőségéért pedig egy csaknem háromszáz fős stáb dolgozott a helyszínen - olvasható a közleményben. MTI [2023.09.24.]

