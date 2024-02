Földes Eszter: "Erről még nem szívesen beszélek" A színésznő számos tervvel indította az idei évet A tavalyi évben a Valami Amerika sorozat változatában láthatott Téged a közönség. Előtte pedig a Mintaapákban és a Válótársakban összesen, több, mint 200 epizódban játszottál. Mennyivel más napi sorozatokban játszani, mint egy filmben vagy a színházban?

Teljesen. Nem lehet, és nem is érdemes összehasonlítani a kettőt. Teljesen másfajta koncentrációt igényel. Más szinten pörgeted az idegrendszered. Az egyik egy lassabban érő alkotói folyamat, a másiknál inkább a sűrített jelenidejűség a vektor.



Nem sok időd volt pihenni, a 2024-es év is rendkívül sűrű programokkal indult. A Centrál Színházban több darabban is játszol, februárban pedig a Loupe Színházi Társulással adjátok elő a Becsapódás című előadást a fővárosban - és vidéken egyaránt. Az idei évben milyen színházi bemutatókkal készültök még esetleg? Van-e olyan új szerep, amelyben 2024-ben először láthat a közönség?



Ápr. 11-én kerül bemutatásra a Marczibányi Téren a Loupe Társulat új előadása A kezdet/vége címmel. Ez egy teljesen új, formabontó, izgalmas kísérlet. A cirkusz és hagyományos színházi formák találkozása. Molnár Áron, Mohai Tamás a partnereim. Horváth János Antal rendezi az előadást. Dolgozik velünk egy koreográfus, Csuzi Márton, Frányó Viktor az akrobatikus elemekért felel, Wagner Puskás Péter pedig a zenei vezető.



Egy gyerekvállalás küszöbén toporgó pár a végleges felnőtté válás előszobájában próbálnak felkészülni, arra amire nem lehet. Hogy milyen lesz szülővé válni és ez mivel jár. Közben megjelenik a függetlenség, szabadság, szingli élet romantikája egy közös barát szemüvegén, életvitelén keresztül. Okozva ezzel számtalan feszültséget, galibát.



Valamint Alföldi Róbert rendezésében az Ügynök halálában vállaltam kisebb szerepet. A bemutató a Centrál Színházban lesz febr. 24-én.



Néhány hete az egyik vezető hazai online portál számolt be arról, hogy egy régi vágyad is teljesülhet ebben az évben: Grecsó Krisztián költővel egy színész zenei album megvalósításán dolgoztok. Mikorra készülhet el a lemez és milyen szerepkörökben veszel részt a lemez munkálataiban?



Erről még nem szívesen beszélek. Még nagyon kezdeti szakaszban van ez a terv. Egyelőre a legfontosabb, hogy sikerüljön pályázat útján némi tőkét szerezni, hogy el tudjon kezdődni az érdemi munka.



Ha már a zenei munkásságod szóba került, nem mehetünk el amellett, hogy férjeddel, Lovasi Andrással folytatjátok az "Idáig tudom a történetet" című projektet. Legközelebb hol lesztek láthatóak? Milyen érzés együtt színpadon lenni? Hogyan inspiráljátok egymást Andrással? (......hiszen mindketten nagyon érzelmes - és impulzív művészek vagytok)



Márciustól, ha minden igaz a Marczibányi téren fogjuk játszani ezt az előadást. A pop szappanopera műfaji elnevezést kapta az est. Papp Sándor Zsigmond és András írta a szövegeket, a végső anyagot aztán én pofoztam végleges formájába dramaturgiailag, valamint én állítottam színpadra Szatory Dávid, Hevér Gábor, Parti Nóra szereplésével. Egy szerelmi háromszög keserédes története szólal meg, Kiscsillag dalokkal központozva, vagy dramaturgiai motorként.

