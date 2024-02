Új klip - Manuel - Tiara - itt a dalszöveg is Jöjjön Manuel - Tiara című újdonsága. Tiffany köveket akarok a nyakába

(Ah-ah-ah) Nem kell nekem ez a dráma

Kezében egy tequila, ya feje felett pálma

Disney hercegnőbe van, ő apu kicsi lánya De nem is olyan szende ha leveszi a tiarát

A szeretetnyelve a pia meg a pirulák

Tenyérnyi a melle, Niagara fini lány

Kezében a mézes madzaggal hipnotizál





★ DALSZÖVEG Ezek az antiszociális napok amikor kellesz..

hazudnak az agyamnak, a szívem kicsit gyenge.

De mégis, mégis egyedül kell lennem.

Körülbelül csak egy 15 centivel lejjebb

a köldöke alatt felejtettem el a tervet,

Arra ébredek, hogy ő megin’ idegen lett.

Hajnalig vele vagyok, izomláz a nyelvemben. De neki az Oscar kell, Ide Grammy Grammy

Ribinek kroko bőrből Burberry-berry

Ribi ma top lány lesz, ő a baddie baddie

Ribin a gyógyszerei se fognak segíteni Nem kell a fake fake love meg a szeri szeri

Mer’ én már nem megyek oda le vissza teríteni

Oh én már nem megyek vissza oda le teríteni Tiffany köveket akarok a nyakába

(Ah-ah-ah) Nem kell nekem ez a dráma

Kezében egy tequila, ya feje felett pálma

Disney hercegnőbe van, ő apu kicsi lánya De nem is olyan szende ha leveszi a tiarát

A szeretetnyelve a pia meg a pirulák

Tenyérnyi a melle, Niagara fini lány

Kezében a mézes madzaggal hipnotizál Ő kiborít

Ő kiborít

Kiborít

Ő kiborít

