Újdonság - Lotfi Begi x Gáspár Laci feat. Curtis - Éjjel érkezem Pataky Attila egy 1986-os szerelmi pillanatának köszönhető az Edda egyik legnagyobb zenei kincse, az "Éjjel érkezem", melynek újragondolt változata az új év reményeivel született meg. „Számomra kétfajta dal létezik – függetlenül attól, hogy elektronikus zene vagy sem – tetszik vagy nem. Lotfi Beginek is ezt mondtam: készülj arra, hogyha nem tetszik, akkor azt megmondom kerek-perec. Végül nagy hatással volt rám, amit csináltak a srácok. Tetszik az igényessége, és az is, ahogy a mai zenei elvárásoknak remekül megfelel; gondos odafigyeléssel, átéléssel, alázattal nyúltak a dalhoz. Gáspár Laci éneke szintén megfogott, mert megvolt benne az az empátia, amit elvártunk Gömével. Ez a közös munka a legek találkozása volt” – árulta el az újdonság videóklipjében cameo szerepet is vállaló Pataky Attila. Az eredeti „Éjjel érkezem” szerkezetéből a refrént és az egyik verzét hagyta meg a trió, ezenfelül hallható egy teljesen új rész is, Curtis tollából. A tempó húz, a feszültség tombol, a vokál szívhez szól. A slágerfaktor adott.

