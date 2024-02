Dimash meglepő új klipje 2024.február 26-án, Isztambulban, egy sajtótájékoztató keretében mutatták be Dimash Qudaibergen kazah énekes új klipjét When I’ve got you címmel. A szöveg egy érzelmesebb dalt sejtetne, de a képi megjelenés egészen váratlan Dimashtól, bár már megszokhattuk tőle, hogy mindig tartogat valami meglepetést a rajongóinak, a dearsnek. Nos, ez meglepetés a javából! „Utat vágok

Le délre, a folyóhoz.

Bolyongok, mert

a szabadságot keresem.” https://lyricstranslate.com/en/dimash-kudaibergen-when-ive-got-you-hungarian Honlapján olvashatunk többet az új klipról Bizonyára ezt a dalt is hallhatjuk majd a közelgő budapesti koncertjén 2024. május 4-én a Papp László Sportarénában. Zene: Dimash Qudaibergen

Szöveg: Candice Kelly, Dmytro Gordon Jegyek itt: https://www.ticketportal.hu/event/DIMASH [2024.02.28.] Megosztom: