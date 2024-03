Kapcsolatok • Temesi Bertalan (Berci) Temesi Berci: "Valahogy a jó Isten úgy akarta, hogy tegyek-vegyek” A Fáklya Rádió Cool-Túra című műsorának vendége volt március 14-én Temesi Bertalan, vagy ahogy mindenki hívja a kiváló zenészt, Berci. Bíró Zsolt műsorvezető nem volt könnyű helyzetben, hiszen Berci munkássága igencsak gazdag, élete roppant érdekes. Érdemes az adást visszahallgatni, motivációnak sem utolsó! Nem véletlen, hogy Bizsó – utalva Berci hihetetlen gazdag zenei tevékenységére – rögtön azzal kezdte, hogy vajon honnan van ennyi energiája a zenésznek? Nos, Berci nem köntörfalazott:



„Valahogy a jó Isten úgy akarta, hogy tegyek-vegyek, ha már életet kaptam, tulajdonképpen kétszer is. Csinálom, ami jön, s mindig vannak inspirációk.” – pedig Temesi Bertalan kisfiúként sokkal inkább orientálódott a néptánc és a sport felé. Művész családból származik, így a kreativitást már az anyatejjel szívta magába, ahogy a foci szeretetét is. Berci NB III-ig vitte, ám egy autóbaleset végett vetett a focinak és a néptáncnak is. Újrakezdés volt a javából, s itt talált egymásra a zene és a fiatalember…



„Herenden egy darab basszusgitár volt eladó, én pedig a locsolópénzemből megvásároltam. Autodidakta módon, és barátok segítségével kezdtem el tanulni, s innen indult el tulajdonképpen minden.” – mesélte Berci a kezdetekről, majd az is kiderült, hogy a marketing és a menedzsment része is mindig érdekelte a zenélésnek, és a zenekarok körüli teendőknek.



S gondoltátok volna, hogy abba a Black Out zenekarba is bekerült, amelynek a plakátjai kamaszként a szobái falát díszítették?! Bizony, ez egy meseszerű történet, amihez hozzátartozik a Kowalsky meg a Vega, a Belmondo és lehetne még hosszasan sorolni a zenekarokat.



"Barátok vagyunk, tiszteljük egymást"



„Ma is ugyanolyan izgalommal lépek színpadra, mint egykor, de ez nem az az érzés, hogy félek attól, hogy valamit elrontok. Jól érzem magam a színpadon és a színpadon kívül is a Tornóczky All Access zenekarral. Arra fokúszálunk, hogy átadjuk, ami bennünk van, s ez nagyon jó. Évtizedeket vártam egy ilyen formációra! Barátok vagyunk, tiszteljük egymást, egy igazi négyfős produkció, s mindenki a maga 25 százalékába azt teszi bele, amit a legeslegjobban tud! Szerintem ettől is működünk nagyon-nagyon jól!” – mondta Berci, de természetesen a szólómunkássága is előjött a beszélgetés során, s az is kiderült, hogy 5 korongja már megjelent, s most dolgozik épp a hatodikon.



Kihagyhatatlan, hogy Temesi Bertalan Artisjus és Fonogram-díjas is, így ezekről is faggatta Bizsó, Berci pedig őszintén elmondta: sokat jelentenek neki, jól estek az elismerések, de egy művészember lelkének nem biztos, hogy a tárgyi elismerések jelentik a legtöbbet. Bár kétségtelen, hogy motivációnak, az irány helyességének visszaigazolására kiválók. Azt pedig már csak mi tesszük hozzá, hogy ha valaki, akkor Berci maximálisan megérdemel minden elismerést.



„Szeretem magam belevetni a munkába, szeretek dolgozni! De persze nekem is van, ami kikapcsol: ez pedig a főzés: teljesen feltölt a telefont is félreteszem, hogy senki ne zavarjon! Állítólag nem is csinálom rosszul!” – mondta nevetve Berci, majd hozzátette, hogy sok minden más szabadidős tevékenységet is kedvel, mint például a bringázást, a találkozást és beszélgetést a barátokkal, s igen, a tanulást is, hiszen még most is egyetemre jár.



Berci egyébként őszintén beszélt a házasságáról is, amelyről szintén elmondta, hogy a karrierjével együtt meseszerű. „Vidáman és boldogan élünk, de nekünk is vannak nehézségeink, mint mindenkinek. Mindig kapunk feladatokat, amikből fejlődhetünk, s ebben sem korlátozzuk egymást, hanem segítjük, ahogy mindenben. Katával egy plusz családot kaptam, nagyon szerencsés vagyok!" – hangsúlyozta, s természetesen a beszélgetés itt nem maradt még abban, de többet már tényleg nem árulunk el belőle, mert mindenképp érdemes visszahallgatni! [2024.03.20.]

