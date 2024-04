Gitár Ünnepet tart a Tornóczky All Access Nagyszabású koncertet ad a Tornóczky All Access április 13-án a Barba Negrában, ahol a zenekar tagjai mellett további kiváló muzsikusok is színpadra lépnek. A Gitár Ünnep elnevezésű eseményen a húrok közé csap majd Dandó Zoli, Lukács Peta és Kékkői Zalán is. A repertoár nem is lehetne más, mint a gitárcentrikus rock. - Amikor 2 évvel ezelőtt Temesi Berci barátommal megalapítottuk a Tornóczky All Access zenekart, nem volt kérdés, hogy egy gitár - basszusgitár - dob trió adja a zenekar alapját, egy frontemberrel kiegészülve – mondta az együttes névadó alapítója, Tornóczky Ferenc gitáros.



- Jó pár sikeres koncert után jött az ötlet, hogy csináljunk valami olyan eseményt, amely majd hagyományt teremt, és minden évben meg tudjuk rendezni. Olyan, számunkra szakmailag és emberileg is kedves gitáros barátainkat hívunk vendégnek, akik valamilyen formában kapcsolódnak a formációhoz. Kézenfekvő lett így a Gitár Ünnep elnevezés, hiszen ezen az estén nagy gitárosokra emlékezünk és a koncert középpontjában az attraktív gitározás áll. A zenekar ezer szállal kötődik a Kőbányai Zenei Stúdióhoz, így első alkalommal Dandó Zoltán és Lukács Peta mellett - akik évfolyamtársai voltak Ferinek Kőbányán - az iskola egyik ikonikus gitártanárát, Maróthy Zoltánt hívták el vendégnek. Rajtuk kívül velük volt Feri unokaöccse, Tornóczky Huba a fiatal generáció képviseletében. A II. Gitár Ünnepen, április 13-án Dandó Zoli, Lukács Peta, Tornóczky Huba és Kékkői Zalán gitárosok lépnek színpadra. A Tornóczky All Access saját dalai mellett gitárcentrikus rock klasszikusok, és hatalmas gitározások várhatók a Barba Negra Blue Stage színpadán. A zenekar a pesti bulit követően szerte az országban fellép, többek közt Szegeden, Sümegen, Kaposváron, Szombathelyen és Szolnokon. [2024.04.10.]

