Megérkezett a Romaton, Herceg új albuma Herceg - Magyarország egyik legnépszerűbb latin pop előadója - márciusban Romaton című új albumával áll a nagyközönség elé. Az elnevezés a roma és a reggaeton nevekből jött létre és egyben egy olyan új cross-over stílust is takar, mely az autentikus roma népzene és a modern reggaeton izgalmas fúzióját képezve a latin pop lüktetésébe csempészi bele a roma életérzést. A Romaton album Herceg újabb merész lépése a latin pop világában, mely jól mutatja az előadó sokoldalúságát és elkötelezettségét a zenei határok folyamatos feszegetése iránt. Herceg a varázslatos roma örökség időtlen dallamaiból merítve és azokat a reggaeton vibráló ritmusaival keverve hozza létre ezt a friss és modern hangzást, mely zenei unikum is egyben. Herceg megosztotta gondolatait a Romaton album létrehozásáról: “Napjainkban a modern zenei színtérben már nem léteznek határok, ezért feltett szándékom, hogy dalaimmal összekapcsoljam és egymáshoz közelebb hozzam világainkat. A latin életérzés rajongójaként, dalaimban távoli kultúrák olvadnak össze és szenvedélyesen átölelve az egész világot, a szeretet pozitív üzenetét tolmácsolják a zene közös nyelvén. Vibráló dalaim a személyes élményeimet dolgozzák fel, az életet és a sokszínűséget ünneplik, főleg a szerelemről és a pillanat megéléséről szólnak. Ez az album az eddigi zenei utazásom csúcspontja, egyben a kulturális sokszínűség ünneplése. Olyan modern táncolható zenét szerettem volna létrehozni, ami nemcsak szórakoztat, hanem mélyebb szinten is összeköt embereket. Ezzel az albummal egy olyan zenei kalandra invitálom a hallgatókat, mely tele van szenvedéllyel, energiával és örömmel.” A tíz dalt tartalmazó nagylemez munkálatai 2023. áprilisában kezdődtek meg. Az albumon olyan népszerű énekesek, szövegírók és dalszerzők működtek közre, mint L.L. Junior, Lakatos Mónika, Oláh Heléna, Pajor Tamás, Lombos Márton, Slashkovic, Young Trabajo és a Parno Graszt zenekar. Az album zenei producere Barabás Dávid, aki olyan korábbi nagy Herceg slágereket is jegyez, mint a Pezseg a vér, a DiCaprio vagy a La, La, La,. A Romaton album zenei rendezője az a Maczkó Viktor, aki a korábban a Dilemma, Barbi Baba és Angelina kislemezek kreatív producere is volt. A zenei rendezés mellet ő készítette az új márkastratégiát és kreatív producereként most is aktívan részt vett a munkában. Dallista 1. Szenvedek feat. Oláh Heléna

2. Tenger

3. Te meg én feat. Young Trabajo

4. Szeretem

5. Lexebb feat. L.L. Junior

6. Tiltott csók

7. Kamelom feat. Slashkovic, Young Trabaj

8. Mia Mia Mia

9. Rózsám feat. Parno Graszt

A Romaton album első kislemeze, a Rózsám - amelyhez videoklip is készült - fülbemászó dallamának és érzelmes szövegének köszönhetően már jelentős figyelmet kapott a videó megosztókon és a streaming platformokon. Az albumról előzetesen még további két klipes dal jelent meg, az egyik a Szenvedek, amely egy gyorsabb duett Oláh Helénával, a másik pedig egy érzelmes lassú dal a Lexebb L.L. Junior közreműködésével. A Romaton album már elérhető az összes népszerű streaming platformon. [2024.04.10.]

