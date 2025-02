Hó Márton-emlékkoncert február 23-án - íme a fellépők névsora Koncerttel emlékeznek zenésztársai és barátai Hó Mártonra, a közelmúltban elhunyt zenészre, dalszerzőre. Február 23-án, vasárnap a fővárosi Turbina nagytermében mintegy harminc, általa írt vagy a közreműködésével készült dal hangzik el. A fellépők között lesz Balogh Gallusz, Barkóczi Noémi, Bihari Balázs, Bozóky Felícia, Cz.K. Sebő, Csordás Zita, Déri Ákos, Egyedi Péter, a Gustave Tiger (Dorozsmai Gergő, Fekete Dávid, Szabó Sz. Csaba, Szurcsik Erika), Günsberger Ákos, Henri Gonzo, a Jégkorszak (Gulyás Kristóf, Horváth Kristóf, Konsiczky Dávid, Szőke Barna), Korándi Dávid, Kristóf Norbert, Lázár Domokos, Michael Zwecker, Mórocz Tamás, Németh Róbert, Nóvé Soma, Sallai László, Szabó Benedek, Szabó Tamás "Tonyó", Szarvas Árpád, Szepesi Mátyás és Vészi Krisztina - közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel. Azt írták, a koncert teljes bevételét a Fábián Juli Emlékalapítványnak ajánlják fel. Hó Márton (civil nevén Horváth Márton) gitáros, énekes, dalszerző, a magyarországi alternatív színtér népszerű előadója, a Jégkorszak együttes vezetője január 12-én, 43 évesen hunyt el. Zenei pályafutása a 2000-es évek második felében indult, 2009-ben tette fel az internetre fürdőszobában írt dalait. Egy évvel később egyszemélyes lo-fi projektjéből állt össze négytagú zenekara, a Hó Márton és a Jégkorszak, amelyben a frontemberen kívül Szőke Barna (gitár, vokál), Horváth Kristóf (basszusgitár) és Gulyás Kristóf (ütőhangszerek) szerepelt.



Az együttes visszafogott, az akusztikus hangszereket előtérbe helyező muzsikájával lett ismert. A csapat először 2010-ben egy négyszámos EP-t tett közzé Szeles Mónika címmel, majd az első album, a Dalok a fürdőszobából 2011-ben jelent meg. A Jégkorszak Itt vagyunk című lemeze 2016-ban készült el. Hó Márton 2015-től hét éven át játszott a Gustave Tiger zenekarban is mint basszusgitáros; az ő játéka hallható az együttes Chaste and Mystic Tribadry című 2016-os lemezén. Szólóban 2013-ban jelentette meg első munkáját Csodálatos utazások címmel, ezt követte 2017-ben a Befejezetlen lemez, majd 2020-ban a Tegnap majdnem eltalált egy meteor. Hó Márton volt (Tövisházi Ambrus mellett) a zeneszerzője a Kossuth Rádióban 2012-től két éven át nagy sikerrel futott ifjúsági hangjátéksorozatnak, az Időfutárnak; közös projektjük Hó Márton és a Jetik néven futott. A Hó Márton és a Jégkorszak Hello, Purgatórium című dalával látható és hallható volt a Balaton Method című, a mozikban 2015-ben bemutatott klipfilmben. A zenész pályafutása során játszott a Bastiaan zenekarban is. [2025.02.17.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Mariakovac szolgáltatás [2025.02.11.]

