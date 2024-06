Neves producerrel készítette új dalát a Soulwave A zenekar amely annak idején a Kalandorral robbant be, évek óta szállítja a rádiós toplistákra a dalait, tavaly a Merülés című nagylemezzel örvendeztette meg a rajongóit, amiről legutóbb a Halott Pénzből ismert Marsalkó Dáviddal közös daluk ment nagyot. A lemez pár hónap alatt átlépte az egymillió lejátszást Spotify-on, a zenekar pedig idén újra emelte a tétet, hiszen a most megjelenő dalán, a Grammy-díjas szakember Jeff Sojka dolgozott hangmérnökként, aki többek között a népszerű amerikai hip-hop előadó NF, Hope című lemezét keverte, 2020-ban pedig elnyerte a Grammy díjat, a For King + Countrynak készített albumáért.



A Közelebb Húzlak, azonban teljesen más világba csábítja a rajongóit, hiszen az 50-es évek balladáinak hangulatát idéző dalban a zenekar, énekes-dalszerzője, Fodor Máté kifejezetten,a már-már túlzóan lírai, romantikus hangvételt, szerette volna visszaidézni, amely stílus egyébként külföldön ismét elkezdte reneszánszát élni a popdalokban.



A kislemez ráadásul igazi vintage hangulatú klipet kapott, amiben főszerepet kapott egy 1948-ban gyártott Bentley, és egy olyan piros zakó amiben talán még annak idején nagyapáink udvaroltak. A különös időutazás azonban, a hangszerelésnek, és az az Egyesült Államokból érkező hangmérnöki munkának köszönhetően kapott egy abszolút modern zenei világot, így friss színfoltja lehet az idei nyár zenei dömpingjének.

