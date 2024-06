Képgalériák • Total Dance Cabrio fesztivál 2024 a Budapest Park Megnéztük a Total Dance Cabrio fesztivált a Budapest Parkban - képekkel Szava sem lehet a rock rajongóknak: a rap, diszkó és techno slágerek mellett olyan régi rockhimnuszok is elhangzottak a Total Dance Cabrion, mint a Halál a májra, a Poison, a Rebel yell vagy a Livin' on a prayer. Oké, az előadók a Kerozin, a Magic Affair és a Groove Coverage voltak, de akkor is... A szervezők átvezető animációkat készítettek a műsorhoz: egy számítógépes játék foglyul ejtette a 90-es évek sztárjait, és pályákon kellett végighaladni, hogy kiszabaduljanak. Ez távolról emlékeztetett arra, amikor a Valmar januárban a Papp Lászlóban a mesterséges intelligencia előtt vizsgázott - mindkét verzió hangulatos volt és jól sikerült. Az Animal Cannibals volt az első fellépő. Ricsi Pí szurkolós pólóban volt, nemzeti színű csuklóvédővel - eddigre véget ért a meccs, 3-1-re kikaptunk, de szerencsére ez nem látszott Ricsi produkcióján... Négy számot adtak elő, és rögtön megteremtették a jó hangulatot a közönség számára. Utánuk Cory következett a Happy Gangből az ismert pörgős műsorával. A "minő guminő" egy Hello Kitty lufi volt - régen még igazi guminővel léptek fel, kár, hogy most már nem meri ezt bevállalni. Pihenőként DJ André játszott retró slágereket, majd következett Ice MC, aki az elmúlt két évben hosszú rasztahajat növesztett - persze csak paróka volt. Ice MC és az énekesnője voltak a leginkább közvetlenek a közönséggel egész este, többször is lesétáltak a színpad előtti folyosóra és mindketten táncoltak együtt a táncosokkal. Feltűnt még az énekesnő kitűnő hangja, a műsoruk viszont annyiban szegényes volt, hogy a Coco Jumbo nem a saját számuk, a Think about the wayt pedig kétszer is előadták... Szimpatikus volt, hogy az Animal Cannibalsból Qka MC is a közönségben bulizott, készült is számtalan közös kép a rajongókkal. A Kerozin megdöbbentően nagy show-t csinált, persze egy műsor, amiben a Halál a májra az első dal, nem is lehet gyenge. A Nelly, az elefánt után, a Bonnie és Clyde előadása alatt füstölőkkel dobták fel a hangulatot, majd a Kismalac alatt egy robot(!) is csatlakozott a csapathoz. Szegény Vasember esett is egy nagyot, de úgy tűnt, hogy szerencsére nem sérült meg. A Magic Affairt először láttuk élőben, nagyon szimpatikus páros, viszont nem szóltak jól, néhány hangszóró szerintem kiesett egy időre. Az énekesnő elképesztő hangja így is átjött, és a Rebel yell műsorba választása is tetszett. Az Alice DJ produkció két táncost és egy énekesnőt jelentett, viszont full playbackről szólt, ez elég gagyi volt. Az énekesnő kb. az utolsó fél percben énekelt csak ténylegesen a mikrofonba, feltűnő volt a különbség, és mivel nem is énekelt rosszul abban a fél percben, érthetetlen volt az egész. Ezután jött és győzött DJ Sterbinszky, percek alatt felpörgette a tömeget, és a húsz perces műsora alatt végig teljes volt az őrület. Vakuzás, sikítás, taps, győzelem az asztal tetején, mindent bevetett és mindent vitt, Sterbinszky-nek ezt a húsz percét példaként lehetne mutogatni előadóknak. Dr. Alban viszont láthatóan unta az egészet - egyébként két hete láttuk őt a Bókay-kertben, ott is ugyanilyen kedvetlen volt. Az énekesnő nagyon jó volt, csak hát nem miatta lett volna érdekes a műsor, aminek a végén a doktor még el se köszönt, csak leballagott a színpadról. A Groove Coverage viszont nem okozott csalódást, egy DJ, egy énekesnő és sok-sok sláger, köztük a Poison, a Livin’ on a prayer és a God is a girl - ezzel ért véget a Total Dance Cabrio 2024-ben. A Total Dance rendezvénysorozat következő részében Siófokon, a Plázson, a Retro Láz című bulin fellép mások mellett a Shygys, a Bestiák, a Desperado, a 4F Club és a Kozmix - 1995-ben se lett volna nagyon más a műsor. Parádé Remember is lesz, ismét a Parkban augusztus 31-én, és Thomas Anders koncertezik ugyanitt szeptember 14-én. Végül november 30-án lesz a Total Dance Aréna, ahol visszatér a 2 Unlimited, lesz Culture Beat, Fun Factory és Brooklyn Bounce - érdemes már most beírni ezeket a naptárba. További részletek a honlapon: https://tdf.hu/ Tóth Noémi Total Dance Cabrio fesztivál 2024 a Budapest Park képekben - klikk a fotóra [2024.06.17.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Ma készen áll, 60 online egységben szolgáltatás [2024.06.15.]

