Pia, csajok, élőzene - Sakáltanya show lesz az Analogban Egy este, ahol az Analog koncertterme hatalmas kocsmává avanzsál, és ahol tutira senki sem marad szomjan: a színpadból pult nyílik majd, a koncertek közt szexi csajok döntik a piát – hála a Jack Daniel’s-nek és a Finlandiának –, a zenét pedig négy csajbanda, név szerint a NuNix, a Sister Big, a Vasmacska és a Buttercup szolgáltatja. Október 18-án egy buli erejéig felelevenedik a Sakáltanya Újbudán, ne hagy ki te sem! Annak idején nagyot ment a New Yorkban játszódó mozi, a film hangulatát pedig újra átélhetjük az Analog Music Hallban október 18-án, pénteken. Az estet a pár éve újra koncertező dallamos stoner/rock/metalban utazó Buttercup nyitja, utánuk pedig a Vasmacska ígéri, hogy nem hagyja unatkozni a közönséget pörgős műsorával. A Sister Big a búcsúturnéját nemrég befejező legendás Mr. Big dalait hozza el, a NuNix pedig energiával teli, vérbeli nu metal szerzeményeivel fogja lezúzni a színpadot. Mindez italakciók, átalakított koncertterem és egyéb meglepetések kíséretében. Az est menetrendje:

20:00-20:45 – Buttercup

21:00-21:45 – Vasmacska

22:00-22:45 – Sister Big

23:00- NuNix Sakáltanya show – Analog Music Hall

Kapunyitás: 19:00

Belépő: 4990 Ft – csak a helyszínen!



A zenekarokról Buttercup Traktoros klip megvan? Aki még emlékszik azokra az időkre, amikor nem számított kuriózumnak, hogy a zenetévéken tökös dalok szólnak – és köztük akár egy-egy metal nótát is el lehet csípni –, annak ismerősen csenghet a Buttercup neve. A csajok a budapesti underground mellett jó pár fesztiválon – Sziget, Rockmaraton, stb. – és vidéki klubban is megfordultak annak idején amellett, hogy rendszeres vendégei voltak a különböző zenei műsoroknak. Ugyan a pörgős idők után egy hosszú szünet következett, az utóbbi években ismét hallani lehetett a bandáról, több mint tíz év után pedig 2022 végén újdonsággal is jelentkeztek: a Vágtázó Halottkémek Végtelenből Kilőtt Nyilak – VHK-feldolgozások című lemezére rögzítettek ők is egy feldolgozást – Valami Tündöklő –, a dalhoz pedig házilag egy klipet is készítettek.



Vasmacska A Vasmacska zenekar 2010 óta működő csak női zenészekből álló formáció. Koncertjeiken saját dalaik között helyett kapott néhány feldolgozás is. Nyáron főleg motoros fesztiválokon találkozhattok velük. Nem engedik, hogy unatkozzon a közönség: hol buborékfújózniuk kell, hol Sicut cipelni gumimatracon, de biztos, hogy mindig kapnak új feladatot.

Rock stílusban írják dalaikat, melyeket néhol stoner és metal elemek színesítenek.

Lemezeik: Égessük Földig, Élni még kicsit.

Tagok:

Koós Icu “Sicu” – ének

Vastag Viki – dob

Horváth Kitti – basszusgitár

Máté Évi – gitár

Roboz Réka – vokál Sister Big A Sister Big 2023 nyarán alakult első magyar Mr. Big tribute zenekar. Az együttes tagjai szinte mind a Kőbányai Zenei Stúdió végzett diákjai. Doboknál Vastag Viktória, basszusgitáron Pánczél Ilcsi, gitár és szólógitáron Králik Bea, a zenekar frontembere pedig Vér Dorka. Közös céljuk a Mr. Big meghatározó munkásságát felölelni és továbbvinni a lehető legautentikusabb módon. Koncertjeiken a nagy slágerek mellett felcsendülnek olyan dalok is, melyek a Mr. Big szempontjából igazi kuriózumnak számítanak. Hogy mik ezek a nóták?Gyertek el és meghalljátok! NuNix Sevena, Vidia, Summer és Panka, a kizárólag nőkből álló nu-metal zenekar tagjai, energikus, nyers, agresszív, és időnként dallamos számaikkal ragasztják a közönséget a színpad elé. A zenekar 2022-ben alakult a Dáma Lárma esemény során. Sevena, az énekesnő, különleges, kellemes hangjából egyik pillanatról a másikra vált kemény scream blokkokba; Vidia, a szólógitáros, mélyre hangolt gitárjain extrém, mocsaras riffeket játszik; Summer extra mély basszusgitárja lendületesen dübörög; míg Panka, a dobok mögött, egy igazi Duracell-nyuszi, akinek stílusa egyszerre technikás és játékos. Először kedvenc nu-metal zenekaraik, mint például a System of a Down, a Linkin Park, a Limp Bizkit, a Korn és a Papa Roach számait tanulták meg. Ezekből inspirálódva átdolgoztak híres slágereket nu-metalos hangzásba, majd hamar belekezdtek saját dalok írásába is. Jelenleg első kislemezükön dolgoznak. [2024.10.10.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu