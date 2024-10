Rapülők debütalbuma 30 év után újra vinylen: minden, amit tudnod kell Elképesztő kereslet: a színes vinyl kiadás előrendelései elfogytak Több mint harminc év után újra megjelenik vinylen a Rapülők első albuma. A kiadvány színes, limitált verziója már az előrendelés során elfogyott. A nagy érdeklődés miatt a fekete változatú vinyl gyártását is növelni kellett. A Rapülők 1992-ben alakult, tagjai Geszti Péter (MC Gesztenye), Berkes Gábor (Berkes T Boy) és Szentmihályi Gábor (Michel) voltak. Az első lemez közreműködői között szerepeltek olyan nevek, mint Somló Tamás, Szulák Andrea és Malek Andrea. „nem hívtuk magunkat rap zenekarnak” - Geszti Péter visszaemlékezése Geszti Péter szerint a Rapülők első albuma bizonyította, hogy a magyar nyelv is alkalmas a rap műfajra. Annak idején több kiadó is elutasította őket, mondván a magyar nem passzol a raphez, de az album sikere megcáfolta ezt. Az album olyan emlékezetes dalokat tartalmazott, mint a "Nem adom fel!", "Lesz még rosszabb", "Áj láv jú", "Helyi terminátor" és a "Zúg a Volga". A második stúdiólemezük, a "Rapeta" szintén hatalmas sikert aratott. A visszatérés pillanatai: Riszájkling és Gesztivál A Rapülők több alkalommal is visszatért. 2006-ban a Riszájkling koncerttel, majd 2011-ben a Sziget fesztiválon léptek fel. Legutóbb 2022-ben az Első Emelet 40 című koncerten tűntek fel egy rövid blokk erejéig. A Rapülők számai ismét hallhatóak lesznek Geszti Péter "Geszti Sixty" című koncertjén 2025 januárjában a Papp László Budapest Sportarénában. Egy igazi időutazás várja a rajongókat! [2024.10.27.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Mindenféle kölcsön mindenki számára Euró egyéb [2024.10.24.]

