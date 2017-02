Ezt hallanod kell - itt a Már nem klip Megérkezett a Már nem, a Dirty Slippers új klipje! Három év után új klippel jelentkezik a sikeres pop-rock csapat! Az elmúlt években feltűnhetett a zenekar rajongóinak, hogy a 2013-mas "Caroline" óta nem jelentkeztek a srácok új videóanyaggal. Érdekesség az is, hogy a 2015 végén megjelent Múzsa nagylemezről a "Már nem" az első megfilmesített dal, pedig erről a korongról már több zeneszám került be a rádiókba.



A zenekar bevallása szerint olyan vehemenciával turnéztak az előző években, hogy se idejük, se energiájuk nem maradt belevágni egy videoklip készítésébe. Azonban most megérkezett "Már nem" minden tekintetben egy rendhagyó, trendi és különleges dal a zenekartól. Az újrahangszerelt remix változat Felföldi Zsoltnak, a zenekar zongoristájának produceri munkája, hegedűn pedig Dávid István folklór hegedűművész működik közre.



A lélegzetállító hegyvidéki helyszínen forgatott kisfilm, Romániában, a Bihari-hegység érintetlen erdőiben készült, melyet a rendező, Ritók-Filip Áron álmodott meg.