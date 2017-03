Kiderült! Ezért utasították el Freddie-t egy castingon

Fehérvári Gábor Alfréd és csapata Horvátországban, egy gyönyörű félszigeten forgatták az énekes legújabb klipjét. Az énekes a Mokkában elárulta, hogy az apartmanjukban csak 13-14 fok volt, mert a horvátoknál nincs központi fűtés. Freddie mesélt a videóklipjéről is, amiben a szép képek mellett a dalszöveg is megjelenik, és kiderült az is, hogy régebben mivel foglalkozott az énekes.

