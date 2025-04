Új dal a május 23-án érkező Dalriada albumról Jó remény címmel a nagylemez első előfutára is megérkezett, ami a szemfüles rajongóknak már talán ismerős is lehet. A tavaly 20 éves születésnapját ünneplő Dalriada május végén új lemezzel jelentkezik! A külföldi metal színtéren is elismert - rendszeresen nemzetközi fesztiválokon szereplő, a 70000 Tons Of Metal hajóra kétszer is meghívást kapott, sőt már Oroszországban és Japánban is turnézó - soproni folk metalosok négy esztendővel az Őszelő után Magvető címmel készítettek új albumot - a korongra 9 tétel került. A digipak CD egy tematikus H-Music magazinnal együtt jelenik majd meg, és már előrendelhető - háromféle formátumban, akár többféle csomag részeként is. Dallista:

1. Világos

2. Jó remény

3. Magvető

4. Igyál betyár

5. Vér a véredből

6. Holló

7. Hű szívvel valónak

8. Virágmező

9. Végek éneke A felvételek a Tree Stúdióban készültek, 2024 október-november folyamán.

Felvételvezető hangmérnök: Ficzek András Akusztikus gitárfelvételek: Singh-Bahadur Áron (2024 november) Keverés és master: Denevér Stúdió - Szolnok (2024 december - 2025 február)

Vezető hangmérnök: Cserfalvi " Töfi " Zoltán

Edit: Boros Béla A borítófestményt Laura testvére, Lakihegyi-Binder Júlia készítette.

Booklet grafikai tervezés- és kivitelezés: Köhler Ágnes Dalriada:

Binder Laura - ének, vokálok, hörgés, kórusok

Ficzek András - ének, vokálok, kórusok, ritmusgitár

Németh-Szabó Mátyás - szólógitár

Sulyok Adrián - basszusgitár

Szabó Gergely - billentyűs hangszerek

Monostori Ádám - dobok



Vendégek:

Fajkusz Attila - hegedű

Kovács Gergely - akusztikus gitárok, szóló (Holló, Vér a véredből)

Cserfalvi Zoltán - szóló (Virágmező)



Kórusok:

Lakihegyi Detre

Ficzek András Ferenc

Binder Laura

Ficzek András Lemezbemutató koncert - a Road különleges vendégeként - május 23-án, a Barba Negrában, vendég az Avar.

