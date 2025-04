Májusban ismét Budapesten a lassan 60 éves rockzenekar 2022 óta ismét turnézik a Colosseum. Három egykori tag, Chris Farlowe, Clem Clempson és Mark Clarke Malcolm Mortimore dobos, Nick Steed billentyűs és Kim Nishikawara szaxofonos társaságában adják elő a Colosseum klasszikusokat, mint például a Lost Angeles és a Valentyne Suite, de megismerhetjük a 2022-es Restoration és az idei, XI című stúdióalbum dalait. Budapesten május 1-én hallhatjuk őket a MOMKult színpadán. A Colosseum zenekar neve beszédesnek bizonyult: az 1968-ban alapított együttes ma nagyjából olyan szerepet tölt be, mintha a rockzene történetének óriási dinoszauruszai lennének. E virtuóz szólisták társulása egyszerre tud innovatív, és mégis egységes, összehangolt hangzással megszólalni. Az 1971-es, Colosseum Live című duplalemezt pedig mind a mai napig nyugodtan lehet a rocktörténelem egyik ékkövének tekinteni. A zenekart 1968-ban alapította Jon Hiseman dobos és Dick Heckstall-Smith szaxofonos, valamint Dave Greenslade orgonista, Tony Reeves basszusgitáros és James Litherland gitáros/énekes. A zenekar tényleges vezetője Hiseman volt, akinek zenei háttere meghatározta a Colosseum stílusbeli sokszínűségét: jazzből érkezett, de blues- és rocktapasztalattal is bírt, és összetett zenei ötleteket akart megvalósítani kiváló zenészekből álló csapattal. Ez sikerült is: a kritikusok lelkesedtek a bemutatkozó lemezért, különösen a kifinomult fúvósszekciók és a virtuóz, mégis elementáris ritmusszekció együttes játékát emelték ki. A második albumot (Valentyne Suite, 1969) a közönség is nagyon jól fogadta, a Colosseum pedig gyorsan kivívta magának az elismert, innovatív élőzenekar hírnevét. 1970-ben csatlakozott Dave 'Clem' Clempson gitáros, Mark Clarke basszusgitáros és Chris Farlowe énekes. Ebben a felállásban, Barbara Thompson (Hiseman élettársa és kiváló jazzszaxofonos) erősítésével rögzítették a harmadik nagylemezüket, a Daughter of Time-ot 1970-ben – ez lett az utolsó stúdióalbumuk. A zenekar feloszlásával szinte egyidőben azonban megjelent egy dupla koncertalbum, amelyet a rocktörténelem ékköveként emlegetnek: Colosseum Live. A felvételek két 1971 márciusi koncerten készültek (Brighton és Manchester), és a lemez klasszikus státuszt szerzett, mivel ritka hitelességgel dokumentálja a szólisták közötti inspirált együttműködést és játékörömöt. Az 1975-ös Colosseum II epizód (olyan „epizódszereplőkkel”, mint Gary Moore) után 1994-ben állt újra össze a klasszikus Colosseum Live (1971) felállás, és azóta is sikerrel turnéztak Európában, felléptek fesztiválokon, valamint új kiadványokat jelentettek meg: The Reunion Concerts (1994), Bread And Circusses (1997), Tomorrow’s Blues (2003), LIVE '05 (2007) és TIME On Our Side (2014). Dick Heckstall-Smith halála (2004. december) után Barbara Thompson vette át a szaxofonszólamokat egészen a búcsúkoncertig, amelyre 2015. február 28-án került sor a híres Shepherd’s Bush Empire-ben. A rajongók továbbra is szeretik a Colosseum lenyűgöző munkásságát, és tudják, hogy még mindig vannak olyan tagok, akik újra mozgásba hozhatják ezt a legendás gépezetet. 2021-ben ismét koncertezni kezdett a zenekar. A Farlowe–Clempson–Clarke frontvonal érintetlen maradt, három új tag csatlakozott. A 2018-ban elhunyt Hiseman helyére Malcolm Mortimer (Gentle Giant, Arthur Brown, Frankie Miller) lépett, akikről Clempson így mesélt: „Az új dobosunk ugyanolyan kockázatokat vállal, mint Hiseman! Nem másolja Hisemant, hanem azt játssza, amire a dalnak szüksége van.” A szaxofonposzt szintén kulcsfontosságú. Clem: „Több jelölt is volt. Egy este egy kis bárban ültünk Észak-Németországban, amikor láttunk egy Chris Farlowe-videót Kim szólójával. Lenyűgözött bennünket – tökéletes játékos a Colosseum számára.” Kim Nishikawara olyan R&B-legendákkal is turnézott, mint Cliff Bennett és Alan Price. És ki az új Greenslade? „Amikor billentyűst kerestünk, Kim ajánlotta Nick Steedet, aki Európa-szerte koncertezett Dennis Chambersszel, Gary Husbanddel, Jeff Berlinnel, Steve Hackettel, David Sanciouval, Ginger Bakerrel, Van Morrisonnal és a Shakatakkal. Nick felvételeket küldött, és ezek igazán lenyűgözőek voltak.” Mortimer, Nishikawara és Steed erőteljesen támogatják a Farlowe–Clempson–Clarke hármast. Farlowe – több mint 80 évesen – mit sem vesztett énekhangjából, örömmel és meggyőződéssel adja elő a klasszikus Colosseum-dalokat. Clem Clempson – a zenekar vezetője a színpadon – irányítja a dinamikát, vezeti a drámai csúcspontokat, ünnepli a szólórészeket minden tudásával és érzésével, mindezt humorral fűszerezve, például az epikus Lost Angeles során. Mark Clarke basszusalapjai révén biztos támasz, sokszor másodlagos dallamot is bevezet, és fontos háttér- vagy alkalmi főénekes is. Ez tehát nem egy „kihalásra ítélt faj” projektje, hanem egy élő, energikus zenekar. A Colosseum budapesti koncertjére május 1-én kerül sor a MOMKultban. Ülőhelyek korlátozott számban még elérhetők! A Livesounds bemutatja: Out Into The Fields Tour 2025

2025. május 1., csütörtök 19 óra

Budapest, MoM Kulturális Központ

Colosseum koncert

Belépő: 12.900-19.000 Ft

Jegyek [2025.04.14.] Megosztom: