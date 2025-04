Augusztus 14-én Will Smith koncertezik a Budapest Parkban!

A GRAMMY-díjas énekes, színész és sokoldalú szórakoztató művész, Will Smith nemrég bejelentette közelgő Based on a True Story nyári turnéját, ami most egy budapesti állomással is bővül. A koncertkörút apropója a múlt pénteken, 20 év kihagyás után megjelent, azonos című új albuma. A műsorban a Based on True Story dalai mellett előkerülnek az olyan klasszikus slágerek is, mint a Gettin’ Jiggy Wit It, a Miami vagy a Summertime.

A nemrég megjelent 14 dalos albumon számos kiváló közreműködő található, többek között DJ Jazzy Jeff, Teyana Taylor és Jac Ross. Természetesen az eddig megjelent kislemezek, mint a First Love, Beautiful Scars, TANTRUM, Work of Art és a You Can Make It is helyet kaptak az anyagon. Will Smith a You Can Make It című dalával - amelyben Fridayy és a Sunday Service Choir működtek közre - első helyet ért el a Billboard Gospel Airplay Chartján.

Ez Will első #1 slágere a Gettin’ Jiggy With It óta, ráadásul egyszerre vezette a rap és gospel listákat is. Smith a You Can Make It című dalt a 2024-es BET Awards gálán mutatta be, ahol egy hatalmas tűzgyűrű közepén, valós lángokkal körülvéve adta elő a dalt. Nemrégiben a 2025-ös GRAMMY-díjátadón is részt vett, ahol mentora, Quincy Jones előtt tisztelgett.

A Based on a True Story nyári turnéja során Smith Marokkóba, illetve Európába és az Egyesült Királyság nagyvárosaiba is ellátogat, illetve több nemzetközi fesztiválon is fellép. Augusztus 14-én első önálló turnéja Budapestre is ellátogat a Budapest Park szervezésében. Valószínűleg Smith számára örökre emlékezetes marad a fővárosunk, hiszen 2019-ben hetedhétországra szóló születésnapi bulit csapott a Bazilika előtt.

Will Smith-ről bővebben

Will Smith egy sokoldalú szórakoztató művész, aki színészként, zenészként és üzletemberként is lenyűgöző karriert futott be. Olyan rangos díjakat zsebelt be, mint az Oscar-díj, négy Grammy-díj, egy SAG-díj, egy BAFTA-díj és egy NAACP-díj. Számos területen alkotott maradandót. Smith először a DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince duóval vált híressé, ahol olyan ikonikus dalokkal nyert Grammy-díjat, mint a Parents Just Don’t Understand és a Summertime. Ezután szólókarrierbe kezdett, és olyan listavezető slágerekkel jelentkezett, mint a Men in Black és a Gettin' Jiggy Wit It, és bebetonozta magát a zeneiparba olyan platinalemezekkel, mint a Big Willie Style és a Willennium. Zenei sikerein túl Smith üzletemberként és bestseller íróként is bizonyított. Nemrégiben visszatért a zenéhez „You Can Make It” című kislemezével, amely a Billboard Top Gospel Songs listáján a harmadik helyen debütált, majd egészen az első helyig jutott a Gospel Radion. Ez volt az első alkalom, hogy Smith ilyen sikert ért el ebben a műfajban. A dal egy lenyűgöző látványvilágú előadással debütált a 2024-es BET Awards gálán Kirk Franklin, Chandler Moore és a Sunday Service Choir közreműködésével. Emellett új kislemezét, a Work of Artot is bemutatta a madridi „La Velada del Año IV” bokszgálán, ahol Russ és Jaden Smith is csatlakozott hozzá. Ezen friss megjelenésekkel Will Smith tovább építi már így is impozáns szórakoztatóipari örökségét.

A teljes körű jegyértékesítés április 9-én 10:00-kor indul.

A Will Smith koncert mellett a héten több nemzetközi sztárt is bejelentett a Budapest Park.

[2025.04.07.]