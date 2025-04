"azonnal igent mondtam a felkérésre" - Interjú Pásztor Ádámmal Pásztor Ádám egy éve ismét szabadúszóként dolgozik, és azóta megállíthatatlan. Az elmúlt időszakban két bemutatója is volt, köztük a nagyszabású A mágus című musical, amelyben főszerepet játszik. Emellett önálló estje, a Musical körutazás is hatalmas sikerrel fut, amely április 26-án visszatér Budapestre, a Thália Színházba. De nincs megállás: már most izgalmas új projektek vannak kilátásban. A színésszel a munkájáról, a kihívásokról és a jövőbeli terveiről beszélgettünk. Az elmúlt egy évben szabadúszóként dolgozol. Hogy érzed magad újra ebben a szerepben? Nagyon élvezem! Persze vannak kihívásai, hiszen szabadúszóként nagyobb felelősség hárul rám: én döntöm el, mit vállalok el, hogyan osztom be az időmet, és folyamatosan gondoskodnom kell arról, hogy mindig legyenek új projektek. De közben óriási szabadságot is ad. Az elmúlt egy évben két bemutatóm is volt, és az önálló estemmel is sokat utaztam – rengeteget dolgoztam, de minden percét élveztem. Márciusban volt A mágus című előadás ősbemutatója, amelyben te játszod az egyik főszerepet. Hogyan talált rád ez a szerep, és milyen volt a próbafolyamat? Amikor először hallottam a darabról, már akkor nagyon izgalmasnak találtam, és azonnal igent mondtam a felkérésre. Egy olyan történetet mesél el, amelyben egy fiatal fiú, Erik McAlister elindul a siker felé vezető úton, miközben rengeteg akadállyal kell megküzdenie. Ez a karakter nagyon közel áll hozzám, mert én is hiszem, hogy a tehetség önmagában nem elég – kitartás, szorgalom és elhivatottság nélkül nem lehet igazán nagy dolgokat elérni. A próbafolyamat rendkívül intenzív volt, hiszen egy nagyszabású musical show-ról beszélünk, ahol nemcsak a színészi játék, hanem az ének és a tánc is hatalmas szerepet kap. A rendező, Szabó Máté fantasztikus energiával vezette a csapatot, és a kreatív stáb minden tagja – a zeneszerző Sebestyén Árontól a koreográfus Csörögi Márkon át – elképesztő munkát tett bele ebbe a produkcióba. Már a bemutatón is érezhető volt, hogy valami különleges született, és a nézők reakciója ezt csak megerősítette. Az elmúlt időszakban nemcsak A mágusban debütáltál, hanem egy másik bemutatód is volt, a RENT. Hogyan élted meg ezt a két kihívást? Nagyon intenzív időszak volt, hiszen mindkét előadás teljesen más felkészülést igényelt, de pontosan ezért volt izgalmas. Az egyik egy vadonatúj musical ősbemutatója volt, míg a másik egy már ismert és sokak által szeretett darab. Mindig arra törekszem, hogy minél sokszínűbb szerepekben próbálhassam ki magam, és ezek az előadások tökéletes lehetőséget adtak erre. Egy új produkció mindig tele van felfedezésekkel: a próbák során folyamatosan formálódik a karakter, együtt építjük fel a világot, és ez hatalmas szabadságot ad. Ugyanakkor felelősséget is jelent, hiszen ilyenkor még nincsenek bevett megoldások, minden egyes jelenet egy közös alkotói folyamat része. Április 26-án ismét Budapesten, méghozzá a Thália Színházban lesz látható a Musical körutazás című önálló ested. Mit jelent számodra ez az előadás? Ez egy nagyon személyes produkció számomra, hiszen ebben az estben minden benne van, amiért ezt a pályát választottam. A Musical körutazás egyfajta zenei utazás a legnagyobb musicalek világában, de közben egy kicsit az én saját utam is benne van. Amikor először bemutattam ezt az estét, nem gondoltam volna, hogy ekkora sikere lesz, de a közönség visszajelzései alapján láttam, hogy sokaknak jelent valamit. Ezért is örülök, hogy most egy még impozánsabb helyszínen, a Thália Színházban is bemutathatom. Egy ilyen est különleges élmény, mert sokkal közvetlenebb kapcsolatban vagyok a nézőkkel – nincs karakter, nincs díszlet, csak én, a dalok és a közönség. Egy év alatt rengeteg projektben részt vettél, és úgy tűnik, nincs megállás. Milyen terveid vannak a közeljövőben? Nem tudok tétlenül ülni! (Nevet.) Már most vannak izgalmas dolgok a láthatáron, amikről még nem árulhatok el sokat, de annyit mondhatok, hogy több új színházi projekt is készülőben van. Emellett folytatni szeretném a Musical körutazást is, mert érzem, hogy még sok lehetőség van benne, és szeretném minél több helyre elvinni. Mit üzensz azoknak, akik most ismerkednek veled mint előadóval? Mi az, amit szerinted mindenképp vigyenek magukkal a munkáidból? Azt szeretném, ha minden előadásom, minden szerepem egy kis időre ki tudná ragadni a nézőket a hétköznapokból. Ha egy este erejéig elfelejthetik a gondjaikat, ha egy dal vagy egy jelenet hatással van rájuk, akkor már megérte. És ha valaki még csak álmodozik arról, hogy valaha színpadra áll, azt üzenem: ne féljen! A siker nem egyik napról a másikra jön, de ha az ember igazán akarja, és hajlandó keményen dolgozni érte, akkor semmi sem lehetetlen. Pásztor Ádámot - többek között - április 26-án a Thália Színházban láthatják a Musical körutazás című önálló estjén - jegyek - , valamint folyamatosan színpadon A mágus című musical főszerepében. Aki pedig kíváncsi a következő projektjeire, annak érdemes figyelni a közösségi oldalait (Facebook, Instagram) – mert úgy tűnik, nem áll meg egy pillanatra sem. Farkas Kitti

Fotó: Juhász Éva [2025.04.14.] Megosztom: