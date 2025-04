Iggi Kelly, a Kelly Family egyik tagjának fia melegít be Lionel Richie előtt Lionel Richie Say Hello To The Hits 2025 elnevezésű turnéjával július 17-én érkezik az MVM Dome-ba, ma pedig bejelentették az előzenekart is: Lionel Richie koncertje előtt a fiatal és tehetséges Iggi Kellyt hallhatjuk majd, aki édesanyja, a Kelly Family-ből ismert Patricia Kelly nyomdokaiba lépve kezdett sikeres zenei karrierbe. Iggi Kelly Patricia Kelly, a legendás Kelly Family tagjának a fia, akik világszerte több mint 40 millió lemezt adtak el, és turnéik során rajongók millióit ejtették rabul. Nem csoda, hogy a zene szeretete tovább öröklődött, Iggi Kelly csupán 14 éves volt, amikor benevezett a The Voice Kids műsorba Németországban. Ő volt a legfiatalabb dalszerző, aki publishing szerződést kötött a Warner Chappell Music-kal, egy évvel később pedig előadói szerződést írt alá a Universal Music Grouppal. A The Voice Kids elődöntőjéből való kiesése után is hű maradt a műsorhoz és két évvel később már riporterként tűnt fel a tévéműsorban, amelyet számos fesztivál- és tévészereplés követett. A fiatal tehetség jelenleg Manchesterben él, ahol Tom Gregory énekes-dalszerzővel, valamint többszörös platina-lemezes dalszerzőkkel és producerekkel dolgozik új anyagán. Januárban jelent meg Break My Heart című kislemeze, a Heard it All című, a német rádiós listákat vezető slágere után. Tavaly nyáron a brit Bars & Melody és Ronan Keatingen előzenekaraként turnézott Európában, most pedig Lionel Richie vendégeként ismerheti meg a kontinens. Lionel Richie ugyanis ezen a nyáron európai turnéra indul, amellyel 20 év után Budapestre is visszatér. Lionel Richie Grammy-, Oscar- és Golden Globe-díjas ikon, több mint 125 millió lemezt adott el világszerte. A zenetörténet egyik legünnepeltebb alakjaként több évtizedes illusztris karrierje alatt olyan felejthetetlen himnuszokat alkotott, mint a Hello, az All Night Long, a Say You Say Me, a We Are The World és az Easy – hogy csak párat említsünk. A világszínvonalú showman képességéről, valamint a generációkon átívelő közönséggel való kapcsolatteremtési képességéről híres Richie előadásai mind a nosztalgia, mind az energia mesterkurzusai. Ennek a fantasztikus show-nak lehetünk mi is részesei július 17-én, az MVM Dome-ba. Jegyek most még elérhetők a livenation és a funcode oldalakon. Fotó: Live Nation - Partrick Lahmann [2025.04.14.] Megosztom: