Itt az új Omen-album: 10 ütős dallal ünneplik a 35. jubileumot! Új nagylemezzel teszi még emlékezetesebbé a 35. születésnapját a Nagyfi László vezette Omen! A hazai rock / metal színtér patinás zenekarának új, Kell az ima címet kapott albuma egyszerre hozza a régi Omenes ízeket, hangulatokat, miközben teljesen naprakész megszólalással dörren meg a korongra került 10 dal. "Természetesen szerettük volna, hogy jöjjön egy új lemez, de ne legyen beleerőszakolva semmi. Sem nagy sikolyok, sem nagy szólók, mindenhova csak annyi, amennyi jön. Nem volt cél, hogy lepipáljunk bárkit is! Egy könnyed albumot szerettünk volna, mármint olyan értelemben, hogy legyenek meg a súlyos riffek, de ha véletlenül találunk egy nótát, aminek a tempóját lassúnak érezzük, mégis így jó, akkor csak azért ne gyorsítsuk be, mert az a divat! Ez a lemez ilyen értelemben szabadkezet kapott, még ha sokáig is készült, és szerintünk megérte várni rá! Találni rajta nyúzottabb, húzottabb dalt, meg gyors, pörgőset is, bár a kettő üti egymást, még sincs ilyen érzés! Sikerült a dalsorrendet is úgy alakítani, hogy ha valaki meghallgatja, ne az legyen az első gondolata, na, ez egy 35 éves banda!” A Kell az ima album egy 24 oldalas - exkluzív interjúkat (Omen, At Night I Fly, Devil Seed, Hét Jel, Le Panic, OM, Pablo and the Escobars) és két posztert tartalmazó - tematikus H-Music magazinnal együtt jelent meg. A CD+magazin kombó elérhető a Relay és InMedio újságosoknál, illetve az Auchan áruházakban, valamint a lemezboltokban, és a zenekar koncertjein, a CD a MediaMarkt üzletekben. De természetesen a kiadói shopból is rendelhető további Omen termékek mellett. Dallista:

1. Kellenek az imák

2. Amiben hiszel

3. Végítélet

4. Árnyékból fény

5. A halál csókja

6. Lennék

7. Kikövezett út

8. Méregpohár

9. Görbül a tér

10. Látszatkirályság Felvétel, keverés, mastering: Denevér Hangstúdió

Hangmérnök: Cserfalvi "Töfi" Zoltán, Boros Béla Énekfelvételek: Jarvi Music Stúdió

Hangmérnök: Jung Norbert



Borítógrafika és tervezés: Havancsák Gyula Omen zenekar:

Molnár Péter “Stula” - ének

Nagyfi László - gitár

Tóth Károly "Carlos" - gitár

Pazdera György - basszusgitár

